Atalanta yıldızı için 50 milyon Euro istiyor: Bayern ve PSG yarışta

·70·Spor
Atalanta yıldızı için 50 milyon Euro istiyor: Bayern ve PSG yarışta

İtalyan kulübü Atalanta, ofansif orta sahası Charles De Ketelaere hakkındaki nihai kararını verdi. 2026 Dünya Kupası'ndaki parlak performansının ardından Bergamo ekibi, Belçikalı yeteneği satarak transfer bütçesini güçlendirmeyi planlıyor. Şu anda Avrupa'nın iki devi olan Almanya'dan Bayern Münih ve Fransa'dan Paris Saint-Germain, oyuncu için ana adaylar konumunda. Bu bilgiyi Goal.com aktarıyor. Corriere Bergamo'nun haberine göre, Atalanta yönetimi De Ketelaere için 50 milyon Euro (yaklaşık 43 milyon sterlin) değer biçti. Daha önce kulüp, Ederson'u Manchester United'a satmak için görüşmelerde bulunmuştu ancak bu anlaşma gerçekleşmeyince, Belçikalı oyun kurucu kulübün ana gelir kaynağı haline geldi.

Dünya Kupası'ndaki başarı ve taktiksel esneklik

Charles De Ketelaere, 2026 Dünya Kupası'nda Belçika milli takımı adına gerçek bir keşif oldu. Turnuva boyunca üç gol atmayı başardı; bunlar arasında ABD'ye karşı kaydettiği duble ve şampiyon olan İspanya'nın kalesine gol atan tek oyuncu olması yer alıyor. İşte bu sonuçlar, onun transfer piyasasındaki değerini hızla artırdı.

Bayern Münih oyuncunun transferi için resmi teklifini sunarken, Paris Saint-Germain onu Maghnes Akliouche'ye uygun bir alternatif olarak görüyor. Paris ekibinin teknik direktörü Luis Enrique, oyuncunun çok yönlülüğünü takdir ediyor: De Ketelaere sağ kanat, "sahte dokuz" veya ofansif orta saha pozisyonlarında aynı derecede etkili olabiliyor.

Atalanta teknik direktörü Maurizio Sarri de yeni sezon öncesi taktiksel şemalarında (4-2-3-1 ve 4-3-3) Belçikalı oyuncuya büyük önem veriyor. Teknik adam onu ceza sahası içinde tehlike yaratan bir "joker" veya ana forvetin arkasında hareket eden ikinci bir operatör olarak deniyor. Ancak kulüp, ekonomik çıkarlar nedeniyle onu satmak zorunda kalabilir.

Şu anda sadece Bayern ve PSG değil, İngiltere Premier Ligi'nden birçok kulüp de durumu yakından takip ediyor. Atalanta yönetimi, transfer konusunu yeni sezon başlamadan önce çözmeyi hedefliyor. Hatırlatmak gerekirse, Bergamo ekibi 2026-27 Serie A sezonunu 23 Ağustos'ta Sassuolo maçıyla açacak.

{{TEXT_8}}

AtalantaBayern MünihPSGTransferCharles De Ketelaere
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Lionel Messi Arjantin milli takımında yeni bir rolde: «Usta Yoda» misyonu başlıyorLionel Messi Arjantin milli takımında yeni bir rolde: «Usta Yoda» misyonu başlıyorBugün, 02:36Tottenham sezon öncesi turnesine yıldızlarından yoksun gidiyor: Kulusevski ve Kudus kadroda yokTottenham sezon öncesi turnesine yıldızlarından yoksun gidiyor: Kulusevski ve Kudus kadroda yokBugün, 02:19Kevin De Bruyne ve Antonio Conte arasındaki gerilim: Napoli direktörü duruma açıklık getirdiKevin De Bruyne ve Antonio Conte arasındaki gerilim: Napoli direktörü duruma açıklık getirdiBugün, 01:58Yann Diomande için transfer savaşı: Avrupa devleri 100 milyon avroyu gözden çıkardıYann Diomande için transfer savaşı: Avrupa devleri 100 milyon avroyu gözden çıkardıBugün, 01:55Erivan'da kritik gün: İki Özbek boksör final için ringe çıkıyorErivan'da kritik gün: İki Özbek boksör final için ringe çıkıyorBugün, 00:12Darwin Nunez MLS yolunda: Atlanta United transfer görüşmelerine başladıDarwin Nunez MLS yolunda: Atlanta United transfer görüşmelerine başladıDün, 23:56
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyor
Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyor
Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Abdukodir Khusanov'un erken evliliğinin nedeni belli oldu
Abdukodir Khusanov'un erken evliliğinin nedeni belli oldu
Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi
Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi
Dünya Kupası'nda hiç süre alamayan savunmacı milli takıma veda etti
Dünya Kupası'nda hiç süre alamayan savunmacı milli takıma veda etti
Georgina, Ronaldo'nun futbolla ilgili en büyük sırrını açıkladı
Georgina, Ronaldo'nun futbolla ilgili en büyük sırrını açıkladı
Fabio Cannavaro: "Bu hikaye bitmedi, sadece tek bir pişmanlığım var"
Fabio Cannavaro: "Bu hikaye bitmedi, sadece tek bir pişmanlığım var"
Özbekistan'ı 2026 Dünya Kupası'ndan eleyen yıldızın korkunç kaderi...
Özbekistan'ı 2026 Dünya Kupası'ndan eleyen yıldızın korkunç kaderi...