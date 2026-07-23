Atalanta yıldızı için 50 milyon Euro istiyor: Bayern ve PSG yarışta

İtalyan kulübü Atalanta, ofansif orta sahası Charles De Ketelaere hakkındaki nihai kararını verdi. 2026 Dünya Kupası'ndaki parlak performansının ardından Bergamo ekibi, Belçikalı yeteneği satarak transfer bütçesini güçlendirmeyi planlıyor. Şu anda Avrupa'nın iki devi olan Almanya'dan Bayern Münih ve Fransa'dan Paris Saint-Germain, oyuncu için ana adaylar konumunda. Bu bilgiyi Goal.com aktarıyor. Corriere Bergamo'nun haberine göre, Atalanta yönetimi De Ketelaere için 50 milyon Euro (yaklaşık 43 milyon sterlin) değer biçti. Daha önce kulüp, Ederson'u Manchester United'a satmak için görüşmelerde bulunmuştu ancak bu anlaşma gerçekleşmeyince, Belçikalı oyun kurucu kulübün ana gelir kaynağı haline geldi.

Dünya Kupası'ndaki başarı ve taktiksel esneklik

Charles De Ketelaere, 2026 Dünya Kupası'nda Belçika milli takımı adına gerçek bir keşif oldu. Turnuva boyunca üç gol atmayı başardı; bunlar arasında ABD'ye karşı kaydettiği duble ve şampiyon olan İspanya'nın kalesine gol atan tek oyuncu olması yer alıyor. İşte bu sonuçlar, onun transfer piyasasındaki değerini hızla artırdı.

Bayern Münih oyuncunun transferi için resmi teklifini sunarken, Paris Saint-Germain onu Maghnes Akliouche'ye uygun bir alternatif olarak görüyor. Paris ekibinin teknik direktörü Luis Enrique, oyuncunun çok yönlülüğünü takdir ediyor: De Ketelaere sağ kanat, "sahte dokuz" veya ofansif orta saha pozisyonlarında aynı derecede etkili olabiliyor.

Atalanta teknik direktörü Maurizio Sarri de yeni sezon öncesi taktiksel şemalarında (4-2-3-1 ve 4-3-3) Belçikalı oyuncuya büyük önem veriyor. Teknik adam onu ceza sahası içinde tehlike yaratan bir "joker" veya ana forvetin arkasında hareket eden ikinci bir operatör olarak deniyor. Ancak kulüp, ekonomik çıkarlar nedeniyle onu satmak zorunda kalabilir.

Şu anda sadece Bayern ve PSG değil, İngiltere Premier Ligi'nden birçok kulüp de durumu yakından takip ediyor. Atalanta yönetimi, transfer konusunu yeni sezon başlamadan önce çözmeyi hedefliyor. Hatırlatmak gerekirse, Bergamo ekibi 2026-27 Serie A sezonunu 23 Ağustos'ta Sassuolo maçıyla açacak.

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