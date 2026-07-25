Avrupa Ay Araştırmaları İçin İlk MAGPIE Keşif Aracına 65 Milyon Avro Ayırdı

·35·Teknoloji
Avrupa Ay Araştırmaları İçin İlk MAGPIE Keşif Aracına 65 Milyon Avro Ayırdı

Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Ay'ın güney kutbundaki buzulları incelemek amacıyla ispace-Europe şirketi ile 65 milyon avroluk büyük bir sözleşme imzaladı. Bu proje kapsamında MAGPIE (Mission for Advanced Geophysics and Polar Ice Exploration) adı verilen ilk Avrupa keşif aracı geliştirilecek. Bu misyonun, insanlığın gelecekte Ay kaynaklarını kullanma potansiyelini değerlendirmede belirleyici bir adım olması bekleniyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

MAGPIE aracının 2029 yılında Ay'a fırlatılması planlanıyor. Uzaya ispace Mission 4 iniş modülü yardımıyla ulaştırılacak. Keşif aracının temel amacı, Ay'ın güney kutbu yakınlarında su buzu aramak, ayrıca ısındığında buharlaşabilecek uçucu maddelerin kararlılığını ve Ay regolitinin özelliklerini incelemektir. Bu veriler, gelecekte Ay'da kurulacak üsler için yerel kaynakları işleme teknolojilerinin oluşturulmasında büyük önem taşıyor.

Uzay Araştırmalarında Yeni Yaklaşım

Bu proje ESA için tarihi bir önem taşıyor çünkü ajans ilk kez küçük bir özel uzay şirketini kendi Ay misyonu için ana endüstriyel yüklenici olarak seçti. MAGPIE projesi, araştırma projelerini daha hızlı hayata geçirmeyi ve daha düşük bir bütçeyle gerçekleştirmeyi amaçlayan ESA Small Exploration Missions (SMEX) programının ilk parçasıdır. Bu bağlamda ajans, belirli düzeydeki riskleri kabul etmeye hazır olduğunu belirtti.

ixbt.com'un bilgisine göre, ESA bu sefer yalnızca ekipman tedarik etmekle kalmıyor; tasarımdan bilimsel verilerin elde edilmesine kadar tam bir hizmet paketi satın alıyor. Böyle bir şema ABD'nin NASA ajansı tarafından kullanılan CLPS (Commercial Lunar Payload Services) programını hatırlatsa da, Avrupa yaklaşımı keşif aracının kendisine ve araştırma sonuçlarına sahip olmayı öngörmesiyle ayrışıyor.

Uluslararası İş Birliği ve Deneyim

MAGPIE misyonu geniş kapsamlı uluslararası iş birliğinin bir parçasıdır. Avrupa teknolojileri ve misyon yönetim sistemi, Japonya'nın ispace ulaşım altyapısını kullanacak. Böylece ESA ve JAXA (Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı), gelecekte Ay'ın keşfi konularında güçlerini birleştiriyor. Bu iş birliği, küresel uzay yarışında Avrupa'nın konumunu güçlendirmeye hizmet ediyor.

ispace-Europe şirketi için bu, Ay programı kapsamındaki ikinci önemli girişimdir. Daha önce, 2025 yılında şirketin Lüksemburg birimi tarafından oluşturulan TENACIOUS keşif aracı Ay yörüngesine ulaşmıştı. Ancak aracın yüzeye iniş sürecindeki başarısızlık nedeniyle kendisiyle bağlantı kopmuştu. Yeni MAGPIE projesinin geçmişteki hatalardan ders çıkararak çok daha gelişmiş teknolojilerle donatılması bekleniyor.

ESAAyKeşif AracıMAGPIEUzay
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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