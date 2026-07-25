Arsenal, Vinicius Junior transfer yarışına katıldı: Madrid'de sözleşme krizi

·56·Spor
Arsenal, Vinicius Junior transfer yarışına katıldı: Madrid'de sözleşme krizi

Londra ekibi Arsenal, beklenmedik bir şekilde Real Madrid'in yıldızı Vinicius Junior'ı kadrosuna katmak için başlıca adaylardan biri haline geldi. Brezilyalı hücum oyuncusunun İspanya başkentindeki geleceğinin belirsizliğini koruması fonunda, İngiltere şampiyonu bu durumu yakından takip ediyor. "Topçular", dünya çapında bir yıldızı transfer ederek hücum hattını daha da güçlendirmeyi amaçlıyor. Bu bilgiyi Goal.com aktarıyor.

The Athletic'in haberine göre, 26 yaşındaki futbolcu Real Madrid ile yeni bir sözleşme konusunda anlaşamazsa, Arsenal onu kadroya katmak için resmi bir teklif hazırlayacak. Madrid kulübünde sekiz sezon boyunca top koşturan Vinicius, dünyanın en tehlikeli hücumcularından biri haline geldi. Ancak mevcut sözleşmesinin sona ermesine yalnızca 12 ay kalması transfer pazarında büyük bir yankı uyandırıyor.

Şu an için kulüpler arasında resmi müzakereler başlamamış olsa da, Londra kulübünün yönetimi bu transfer fikrine tam destek veriyor. Arsenal yetkilileri, Real Madrid'in yıldızını gelecek yıl bedelsiz kaybetmemek adına mevcut transfer döneminde satmaya karar vermesi durumunda hemen harekete geçmeye hazır.

Maaş anlaşmazlığı ve finansal sorunlar

OK Diario'nun verilerine göre, Vinicius Junior ile Real Madrid arasındaki görüşmeler çıkmaza girdi. Futbolcu net yıllık 20 milyon euro maaş talep ediyor. "Eflatun-beyazlılar" ise takımın genel maaş bütçesini ve finansal istikrarını korumak amacıyla Brezilyalı yıldıza bu denli yüksek bir rakam ödemekte tereddüt ediyor.

Durumu daha da karmaşık hale getiren faktörlerden biri de önümüzdeki sezon oyuncuya ödenmesi gereken yüksek miktardaki sadakat bonusu. Real Madrid yönetimi, bu tür masraflardan kaçınmak ve ekonomik kazanç sağlamak adına Vinicius'u transfer listesine koyma opsiyonunu da değerlendirebilir.

Vinicius Junior, 2018 yılında Flamengo'dan transfer olduğundan bu yana Madrid kulübünün vazgeçilmez bir parçası haline geldi. 2025-26 sezonunda tüm kulvarlarda 22 gol atmayı başardı. Ayrıca Brezilya milli takımı formasıyla Dünya Kupası'nda da etkili bir performans sergileyerek 5 karşılaşmada 4 gole imza attı.

Arsenal'in yeni hedefleri

İngiltere Premier Lig'de şampiyonluk yaşayan Mikel Arteta, takımın gelişiminin durmasını istemiyor. Vinicius gibi tecrübeli ve kupalar kazanmış bir futbolcunun kadroya katılması, Arsenal'e Avrupa sahnesinde mutlak bir üstünlük sağlayabilir. Oyuncunun Şampiyonlar Ligi'ndeki zengin tecrübesi Londra kulübü için oldukça değerli görülüyor.

Vinicius Junior, Real Madrid formasıyla toplam 375 maça çıkarken 128 gol ve 100 asist kaydetti. Başarılarla dolu kariyerinde üç La Liga şampiyonluğu, iki Şampiyonlar Ligi kupası ve İspanya Kral Kupası bulunuyor. Goal.com'un vurguladığı gibi, tam da bu kazanma zihniyeti "Topçular"ın eksik olan son parçası olabilir.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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