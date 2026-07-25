Enerji dünyasında devrim yaratması beklenen termonükleer füzyon teknolojileri yeni bir aşamaya geçiyor. ABD'li American Fusion şirketi, geliştirdiği Texatron Fusion Engine deneysel cihazını araştırmak ve test etmek için Teksas Eyaleti Sağlık Departmanı'ndan (DSHS) resmi onay aldı. Bu adım, insanlığı sınırsız ve güvenli bir enerji kaynağı olan "yapay güneş" yaratma amacına bir adım daha yaklaştırıyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Alınan sertifika, reaktörün 500 kW ile 1 GW arasında değişen 12 farklı konfigürasyonunu kapsıyor. Şu anda mühendisler, Teksas Teknoloji Üniversitesi'nde testlerin bir sonraki aşaması için yoğun bir şekilde hazırlanıyor. ixbt.com'un bilgilerine göre, bu araştırmaların temel amacı Texatron içinde kontrollü bir termonükleer reaksiyonu ilk kez pratikte sürdürülebilir kılma imkanını kanıtlamaktır.

Teknolojik Süreç ve Güvenlik Avantajları

Geleneksel nükleer santrallerden farklı olarak Texatron, ağır çekirdeklerin bölünmesine değil, son derece sıcak plazmanın bir manyetik alan yardımıyla tutulması yoluyla gerçekleştirilen füzyon sürecine dayanmaktadır. Uzmanların belirttiğine göre, böyle bir şema uzun süre saklanması gereken radyoaktif atık miktarını keskin bir şekilde azaltma imkanı sunar. Bu da teknolojiyi ekolojik açıdan çok daha güvenli ve umut vadeden bir hale getirir.

Testler sırasında mühendisler plazma sıcaklığını, parçacık yoğunluğunu ve manyetik tutma verimliliğini titizlikle ölçmektedir. Eğer bu aşama başarılı bir şekilde tamamlanırsa, şirket elektrik enerjisi üretimine geçecektir. Başlangıçta enerji impuls modunda elde edilecek olup, bu durum gelecekte tüketicilere kesintisiz akım sağlayacak tam kapasiteli bir reaktör yaratma yolunda ara bir köprü vazifesi görecektir.

Gelecekteki Uygulama Alanları

American Fusion projesinin kendine has özelliği, geleneksel buhar türbinlerinden vazgeçerek plazma enerjisini doğrudan elektriğe dönüştürmeyi planlamasıdır. Şirket halihazırda 5, 10 ve 20 MW gücünde kompakt cihazlar ile 100 MW gücünde büyük bir reaktör projesi üzerinde çalışmaktadır. Bu tür kompakt modifikasyonlar aşağıdaki alanlarda oldukça faydalı olabilir:

Uzak bölgelerdeki sanayi işletmelerini ve madenleri enerjiyle beslemek;

Askeri tesisler için mobil güç kaynakları oluşturmak;

Veri merkezleri (Data-center) için istikrarlı elektrik iletimi sağlamak;

Ucra yerleşim birimlerini otonom enerji sistemine geçirmek.

Şirket, 2026 yılının sonuna kadar plazma sisteminin temel testlerini tamamlamayı, teknolojiyi patentle korumayı ve ticari ortaklarla görüşmelere başlamayı hedefliyor. Tüm deney sonuçlarının bağımsız uzmanların incelemesinden geçtikten sonra açık bilimsel dergilerde yayınlanacağı vaat edildi. Bu gibi projelerin başarısı yalnızca ABD için değil, tüm dünya ve enerji açığına çözüm arayan Özbekistan gibi ülkeler için de stratejik bir öneme sahip olabilir.