Real Madrid, Rodri transferine yaklaşıyor ve Yan Diomande yarışına katıldı

Avrupa futbolunda transfer dönemi kızışıyor. Madrid kulübü Real Madrid, kadroyu güçlendirmek amacıyla aynı anda birkaç büyük anlaşma üzerinde çalışmaya başladı. Özellikle kulüp, Manchester City ve İspanya millî takımı yıldızı Rodri ile görüşmeleri hızlandırdı. The Athletic'in aktardığı bilgilere göre, "Eflatun-Beyazlılar" bu yaz transfer döneminde orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak için ilk temasları kurdu. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Rodri şu anda dünyanın en güçlü ön liberolarından biri olarak kabul ediliyor. Ancak, onun transferiyle ilgili durum biraz karmaşıklaşabilir. Manchester City teknik direktörü Enzo Maresca düzenlenen basın toplantısında futbolcunun sırt bölgesinden ameliyat geçirdiğini ve belirsiz bir süre sahalardan uzak kalacağını açıkladı. Buna rağmen Real Madrid yönetimi, İspanyol futbolcuyu takımın gelecekteki omurgası olarak görüyor.

Yan Diomande için yarış ve reddedilen teklifler

Madrid ekibinin bir diğer hedefi Fildişi Sahili millî takımı ve Leipzig kulübünün yıldızı Yan Diomande oldu. Bild gazetesinin haberine göre Real Madrid, futbolcunun temsilcileri ve Alman kulübüyle görüşmelere çoktan başladı. Genç kanat oyuncusu için mücadele son derece sert geçiyor, çünkü o Avrupa'nın neredeyse tüm dev takımlarının radarında.

Bildirildiğine göre Liverpool, bu futbolcu için 100 milyon avrodan fazla bir meblağ teklif etti ancak Leipzig bu teklifi reddetti. Ayrıca Yan Diomande'nin hizmetleriyle Paris Saint-Germain ve Arsenal kulüpleri de ciddi şekilde ilgileniyor. Real Madrid, bu rekabette galip gelmek için prestijini ve finansal imkânlarını kullanmayı hedefliyor.

Transfer piyasasındaki bir diğer ses getiren haber Arsenal ile ilgili. Londralılar, Manchester City forveti Julian Alvarez'i kadroya katmak amacıyla kendi futbolcularından birini takas anlaşmasına dahil etmeyi teklif ediyor. Bu transfer gerçekleşirse Premier League'deki güç dengesi büyük ölçüde değişebilir.

İtalya Serie A'daki hoşnutsuzluk ve transfer planları

İtalya'nın Napoli kulübünde de durum sakin değil. Forvet Romelu Lukaku takımda yedek oyuncu olmak istemiyor. Menajeri Federico Pastorello, Sky'a verdiği röportajda müvekkilinin hedeflerinden bahsetti. Menajerin sözlerine göre Lukaku, dünyanın en iyi forvetlerinden biri ve Rasmus Hojlund'un arkasında yedek kalmayı kabul etmeyecek.

Bu transfer haberleri, Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin yeni sezon öncesi kadroyu kökten yenilemeye giriştiğini gösteriyor. Özellikle Real Madrid'in Rodri ve Yan Diomande gibi isimler etrafındaki hamleleri, takımın yalnızca İspanya'da değil Şampiyonlar Ligi'nde de hegemonyasını sürdürme niyetinde olduğunun bir kanıtı. Önümüzdeki günlerde bu görüşmelerin nihai sonuçlarının açıklanması bekleniyor.