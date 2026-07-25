Barcelona kulübünden Spotify Camp Nou'daki kaza hakkında açıklama

İspanyol ekibi Barcelona, iç saha stadı Spotify Camp Nou'da devam eden yenileme çalışmaları sırasında meydana gelen trajik kaza nedeniyle başsağlığı diledi. Şantiyede çalışan işçilerden birinin hayatını kaybetmesi, Katalan kulübünü ve geniş kamuoyunu derinden sarstı. Bu olay, Haziran 2023'ten bu yana devam eden büyük ölçekli tadilat sürecindeki ilk ölüm vakası olarak kayıtlara geçti. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Goal.com'un haberine göre, hayatını kaybeden işçi 54 yaşındaydı ve stadın yenilenmesi için kurulan büyük ekibin bir üyesiydi. İlk bilgilere göre kaza, işçinin yüksekte çalışma platformunda boya yaptığı sırada meydana geldi. Olayla ilgili olarak güvenlik güçleri tarafından soruşturma yürütülüyor.

Kulüp yönetiminin tepkisi

Barcelona kulübü resmi bir açıklama yayınlayarak hayatını kaybeden işçinin ailesine her türlü desteği vermeye hazır olduğunu belirtti. Açıklamada, kulüp yönetiminin ve tüm personelin bu kayıptan duyduğu derin üzüntü vurgulandı. Özellikle kulüp başkanı Joan Laporta 'nın bu durumu şahsen yakından takip ettiği belirtildi.

"Barcelona kulübü, Spotify Camp Nou'daki yenileme çalışmaları sırasında yaşanan kazada bir işçinin hayatını kaybetmesinden dolayı derin üzüntü duymaktadır. Başkan Joan Laporta, merhumun ailesine şahsen başsağlığı diler ve kulüp adına gereken tüm desteklerin sağlanmaya hazır olduğunu bildirir" ifadelerine yer verildi.

Katalan polisi (Mossos d'Esquadra) ve Çalışma Bakanlığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Standart protokoller gereği iş yerindeki güvenlik kurallarına ne ölçüde uyulduğu ve ölümün kesin nedenleri araştırılıyor. Spotify Camp Nou projesinin İspanya'daki en büyük altyapı projelerinden biri olduğunu belirtmek gerekir.

Yenileme süreci ve güvenlik meseleleri

Spotify Camp Nou'yu yeniden inşa etme projesi, Barcelona için yeni bir döneme geçişin simgesidir. Projeye göre stadın kapasitesi 105.000 seyirciye çıkarılacak ve dünyanın en modern spor arenasından birine dönüşecek. İnşaat sürecinde binlerce işçi görev almakta olup çalışmalar birkaç aşamada gerçekleştirilmektedir.

Şu ana kadar proje kapsamında izinlerle ilgili sorunlar ve çalışma koşullarına dair şikayetler gibi bir dizi zorluk yaşanmıştı. Uzmanlar şu anda stadın yeni çatısını taşıyan sıkıştırma halkasının montajı üzerinde çalışıyor. Bu facia, İspanya'daki büyük inşaat projelerinde güvenlik önlemlerinin daha da artırılması gerektiğini bir kez daha gündeme getirdi.

Barcelona taraftarları ve futbol camiası sosyal medyada merhumun yakınlarına başsağlığı dileklerini iletiyor. Kulüp, bu zor anlarda işçinin ailesini yalnız bırakmayacağını ve tüm yasal süreçlerde destek olacağını kesin bir dille vurguladı.