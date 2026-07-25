Barcelona kulübünden Spotify Camp Nou'daki kaza hakkında açıklama

·47·Spor
Barcelona kulübünden Spotify Camp Nou'daki kaza hakkında açıklama

İspanyol ekibi Barcelona, iç saha stadı Spotify Camp Nou'da devam eden yenileme çalışmaları sırasında meydana gelen trajik kaza nedeniyle başsağlığı diledi. Şantiyede çalışan işçilerden birinin hayatını kaybetmesi, Katalan kulübünü ve geniş kamuoyunu derinden sarstı. Bu olay, Haziran 2023'ten bu yana devam eden büyük ölçekli tadilat sürecindeki ilk ölüm vakası olarak kayıtlara geçti. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Goal.com'un haberine göre, hayatını kaybeden işçi 54 yaşındaydı ve stadın yenilenmesi için kurulan büyük ekibin bir üyesiydi. İlk bilgilere göre kaza, işçinin yüksekte çalışma platformunda boya yaptığı sırada meydana geldi. Olayla ilgili olarak güvenlik güçleri tarafından soruşturma yürütülüyor.

Kulüp yönetiminin tepkisi

Barcelona kulübü resmi bir açıklama yayınlayarak hayatını kaybeden işçinin ailesine her türlü desteği vermeye hazır olduğunu belirtti. Açıklamada, kulüp yönetiminin ve tüm personelin bu kayıptan duyduğu derin üzüntü vurgulandı. Özellikle kulüp başkanı Joan Laporta'nın bu durumu şahsen yakından takip ettiği belirtildi.

"Barcelona kulübü, Spotify Camp Nou'daki yenileme çalışmaları sırasında yaşanan kazada bir işçinin hayatını kaybetmesinden dolayı derin üzüntü duymaktadır. Başkan Joan Laporta, merhumun ailesine şahsen başsağlığı diler ve kulüp adına gereken tüm desteklerin sağlanmaya hazır olduğunu bildirir" ifadelerine yer verildi.

Katalan polisi (Mossos d'Esquadra) ve Çalışma Bakanlığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Standart protokoller gereği iş yerindeki güvenlik kurallarına ne ölçüde uyulduğu ve ölümün kesin nedenleri araştırılıyor. Spotify Camp Nou projesinin İspanya'daki en büyük altyapı projelerinden biri olduğunu belirtmek gerekir.

Yenileme süreci ve güvenlik meseleleri

Spotify Camp Nou'yu yeniden inşa etme projesi, Barcelona için yeni bir döneme geçişin simgesidir. Projeye göre stadın kapasitesi 105.000 seyirciye çıkarılacak ve dünyanın en modern spor arenasından birine dönüşecek. İnşaat sürecinde binlerce işçi görev almakta olup çalışmalar birkaç aşamada gerçekleştirilmektedir.

Şu ana kadar proje kapsamında izinlerle ilgili sorunlar ve çalışma koşullarına dair şikayetler gibi bir dizi zorluk yaşanmıştı. Uzmanlar şu anda stadın yeni çatısını taşıyan sıkıştırma halkasının montajı üzerinde çalışıyor. Bu facia, İspanya'daki büyük inşaat projelerinde güvenlik önlemlerinin daha da artırılması gerektiğini bir kez daha gündeme getirdi.

Barcelona taraftarları ve futbol camiası sosyal medyada merhumun yakınlarına başsağlığı dileklerini iletiyor. Kulüp, bu zor anlarda işçinin ailesini yalnız bırakmayacağını ve tüm yasal süreçlerde destek olacağını kesin bir dille vurguladı.

BarcelonaSpotify Camp NouJoan Laportaİspanyol FutboluKaza
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Fury Wach'ı durdurdu: Şimdi büyük dövüş yakın mı? (video)Fury Wach'ı durdurdu: Şimdi büyük dövüş yakın mı? (video)Bugün, 22:35Jurgen Klopp Almanya Milli Takımı'nın başına geçti: Ülkede büyük bir iyimserlik dalgasıJurgen Klopp Almanya Milli Takımı'nın başına geçti: Ülkede büyük bir iyimserlik dalgasıBugün, 21:33Muhammed Salah Beşiktaş'a yakın: Son karar kimde?Muhammed Salah Beşiktaş'a yakın: Son karar kimde?Bugün, 21:20Newcastle, Fikayo Tomori Transferi İçin Milan İle Görüşmelere BaşladıNewcastle, Fikayo Tomori Transferi İçin Milan İle Görüşmelere BaşladıBugün, 21:18Üç Dev Rodri İçin Yarışta: Favori Kim?Üç Dev Rodri İçin Yarışta: Favori Kim?Bugün, 21:16Ronaldo transferleri ele aldı: Al-Nassr'dan yeni planRonaldo transferleri ele aldı: Al-Nassr'dan yeni planBugün, 21:14
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyor
Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyor
Abdukodir Khusanov'un erken evliliğinin nedeni belli oldu
Abdukodir Khusanov'un erken evliliğinin nedeni belli oldu
Dünya Kupası'nda hiç süre alamayan savunmacı milli takıma veda etti
Dünya Kupası'nda hiç süre alamayan savunmacı milli takıma veda etti
Georgina, Ronaldo'nun futbolla ilgili en büyük sırrını açıkladı
Georgina, Ronaldo'nun futbolla ilgili en büyük sırrını açıkladı
Fabio Cannavaro: "Bu hikaye bitmedi, sadece tek bir pişmanlığım var"
Fabio Cannavaro: "Bu hikaye bitmedi, sadece tek bir pişmanlığım var"
Özbekistan'ı 2026 Dünya Kupası'ndan eleyen yıldızın korkunç kaderi...
Özbekistan'ı 2026 Dünya Kupası'ndan eleyen yıldızın korkunç kaderi...
Shakira, Mbappe ile iletişime geçmek için kimden yardım istediğini açıkladı
Shakira, Mbappe ile iletişime geçmek için kimden yardım istediğini açıkladı
Özbek savunmacı Bundesliga yolunda: Transfer bedeli belli oldu
Özbek savunmacı Bundesliga yolunda: Transfer bedeli belli oldu