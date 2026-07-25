Rodri için yarış: PSG, Manchester City yıldızını Real Madrid'in elinden kapmak istiyor

·45·Spor
Rodri için yarış: PSG, Manchester City yıldızını Real Madrid'in elinden kapmak istiyor

Avrupa futbolunda transfer piyasası hareketli günler yaşıyor. Fransa'nın PSG kulübü, sürpriz bir şekilde Manchester City'nin orta saha oyuncusu Rodri için müdahil oldu. RMC Sport'un haberine göre, Fransa şampiyonu, İspanyol futbolcunun transfer koşullarını öğrenmek için şimdiden İngiliz kulübüyle temasa geçti. Bu hamle, transfer piyasasındaki dengeleri tamamen değiştirebilir. Bunu Goal.com aktarıyor .

Aslında PSG yönetimi, bu transfer döneminde merkez orta saha hattını güçlendirmeyi öncelikli bir hedef olarak görmüyordu. Ancak Rodri gibi üst düzey bir oyuncuyu kadrosua katma fırsatının doğması, Paris ekibini planlarını gözden geçirmeye zorladı. Futbolcunun Manchester City ile mevcut sözleşmesinin bitimine sadece 12 ay kalmış olması transfer ihtimalini daha da artırıyor.

Real Madrid ve PSG arasındaki rekabet

Şu ana kadar Rodri için en büyük favori olarak Real Madrid gösteriliyordu. İspanyol basınında çıkan haberlere göre, "Eflatun-Beyazlılar" futbolcu ile sözlü anlaşmaya da varmıştı, ancak kulüp yönetimi bu bilgiyi resmi olarak yalanladı. Real Madrid, Rodri'de tecrübeli orta saha oyuncularına layık bir halef görüyor, ancak mali kurallar nedeniyle transferi gerçekleştirmek için birkaç oyuncusunu satmak zorunda kalacak.

PSG ise bu durumu fırsat bilerek Madrid kulübünü transfer yarışında geride bırakmayı amaçlıyor. Paris ekibi, Manchester City ile doğrudan diyaloğa başlayarak bonservis bedelini ve finansal talepleri netleştiriyor. Bu hamlenin sadece bir ilgi değil, somut ve stratejik bir adım olduğu belirtiliyor.

Barselona da durumu takip ediyor

Rodri'nin etrafındaki bu hareketliliğe Katalonya'nın Barcelona kulübü de dahil oldu. Frenkie de Jong'un uzun süreli sakatlığı nedeniyle "Mavi-Bordoşlular" orta alanda büyük bir boşlukla karşı karşıya kaldı. Kulüp, Rodri'nin temsilcileriyle temas kurmuş olsa da, finansal imkanlarının PSG veya Real Madrid ile rekabet edebilecek düzeyde olmadığı ifade ediliyor.

Goal.com'un haberine göre, PSG'nin bu transferde devreye girmesi Real Madrid için beklenmedik bir darbe oldu. Eğer Paris ekibi amacına ulaşırsa, bu yalnızca Manchester City için büyük bir kayıp değil, aynı zamanda Avrupa futbolundaki güç dengelerini değiştirecek bir olay olacaktır. Şu anda dünyanın en iyi ön libero oyuncularından biri olarak kabul edilen Rodri'nin tercihi, gelecek sezonlardaki şampiyonluk yarışlarını doğrudan etkileyecektir.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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