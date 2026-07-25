Ronaldo transferleri ele aldı: Al-Nassr'dan yeni plan

·110·Spor
Ronaldo transferleri ele aldı: Al-Nassr'dan yeni plan

Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'ın ve Portekiz milli takımının kaptanı Cristiano Ronaldo kulübün transfer politikasına doğrudan etki etmeye başladı. 41 yaşındaki efsanevi forvet, kulüp yönetiminden dış müdahaleler olmaksızın, yalnızca sportif departmanın karar aldığı bağımsız ve profesyonel bir sistem kurulmasını talep ediyor.

Zamin.uz Suudi futbolundaki sansasyonel transfer planlarını ve Ronaldo'nun Bruno Fernandes'e yönelik kişisel "hücumunun" detaylarını aktarıyor.

1. Dış müdahalelere son verilmesi: Ronaldo'nun yeni projesi

365Scores Arabic yayın organının haberine göre, Cristiano Ronaldo Al-Nassr çevresinde iç ligde ve AFC Şampiyonlar Ligi'nde düzenli olarak zaferler kazanabilecek uzun soluklu bir "imparatorluk" kurmak istiyor.

Ronaldo'nun kulüp önündeki temel şartı:

Al-Nassr'ın kadro yapılanması ve transfer politikasının yürütülmesi yalnızca kulübün sportif departman yetkilileri tarafından gerçekleştirilmelidir. Takımın iç kararlarına dış yapıların müdahalesine son verilmelidir.

2. Bruno Fernandes için son girişim: Cristiano bizzat müzakere edecek

Al-Nassr'ın yaz transfer dönemindeki 1 numaralı hedefi — Manchester United kaptanı Bruno Fernandes oldu.

  • Son teklif: Suudi ekibi, Portekiz milli takımının orta saha oyuncusu için son ve en cazip teklifi hazırlıyor.

  • Ronaldo'nun rolü: Ronaldo, milli takımdan arkadaşını Riyad'a taşınmaya ve Al-Nassr projesine katılmaya bizzat ikna etmeye hazır.

  • Fernandes'in durumu: Daha önce Bruno Avrupa'nın elit seviyesinde kalmayı tercih etmiş ve Suudi kulüplerinin tekliflerini birkaç kez geri çevirmişti. Ancak bu kez Ronaldo'nun kişisel faktörü ve devasa mali paket durumu kökten değiştirebilir.

Al-Nassr ve Bruno Fernandes transferi etrafındaki durum

Kriterler

Transferin gerçek durumu

Ana transfer hedefi

Bruno Fernandes (Manchester United kaptanı)

Cristiano Ronaldo'nun rolü

Transferi bizzat koordine etmek ve oyuncuyu ikna etmek

Mali durum

Finansal verimlilik sertifikası alındı, borç bulunmuyor

2026 Dünya Kupası istatistikleri

Ronaldo: 5 maçta 3 gol (6 farklı Dünya Kupası'nda gol atan ilk futbolcu)

3. Yeşil ışık: Mali kısıtlamalar tamamen kaldırıldı

Al-Riyadiyah gazetesinin haberine göre, Al-Nassr yaz transfer dönemi öncesinde finansal verimlilik sertifikasını başarıyla elde etti.

  1. Borç yok: Kulübün Suudi Arabistan Spor Bakanlığı ve yerel lig karşısında herhangi bir gecikmiş borcu veya yükümlülüğü bulunmuyor.

  2. Devlet desteği: Kulüp, devlet tarafından ayrılan maddi desteği aldı. Bu fonların önemli bir kısmı doğrudan Bruno Fernandes kalitesindeki yıldızların transferine yönlendirilecek.

4. Ronaldo ve Bruno'nun 2026 Dünya Kupası'ndaki performansları

2026 Dünya Kupası'nda 41 yaşındaki Cristiano Ronaldo 5 maçta forma giyip 3 gol kaydetti ve tarihte 6 farklı mundialde gol atan tek futbolcu unvanını alarak Dünya Kupalarındaki toplam gol sayısını 11'e yükseltti.

Bruno Fernandes de Portekiz'in zorlu geçen 5 maçının tamamında görev alarak 1 asist üretti. Portekiz milli takımı son 16 turunda turnuvanın gelecekteki şampiyonu İspanya'ya 1-0 mağlup olarak turnuvaya veda etmişti. Şimdi iki Portekizli yıldızın yolu Riyad'da yeniden kesişebilir.

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Cristiano Ronaldo'nun Al-Nassr'daki konumu giderek güçleniyor ve bunun yaz transfer döneminde Suudi liginde yeni bir sansasyonel transfer dalgası başlatması bekleniyor.

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Sizce Bruno Fernandes, Ronaldo'nun çağrısını kabul ederek Manchester United'ı Al-Nassr ile değiştirir mi? Görüş ve düşüncelerinizi yorumlarda bırakın!

Cristiano RonaldoAl-NassrBruno FernandesManchester UnitedRiyad
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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