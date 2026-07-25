Yapay Zekadan Yorulanlar: Kütüphaneciler AI Sistemlerini Kapatmayı Öğretiyor

Modern teknoloji dünyasında yapay zeka (AI) hızla yaygınlaşırken, her kullanıcı bu yeniliği memnuniyetle karşılamıyor. Aksine, büyük teknoloji şirketleri tarafından sunulan AI özelliklerinin cihazlara zorunlu olarak entegre edilmesi birçok insanda itiraz uyandırıyor. Bu nedenle, ABD kütüphanelerinde yapay zekadan kaçınma ve onu cihazlarda tamamen devre dışı bırakma konusunda özel seminerler düzenlenmesi giderek popülerleşiyor. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Güney Philadelphia'lı kütüphaneci Charlie Bailey tarafından başlatılan "Avoiding AI" (Yapay Zekadan Kaçınma) adlı dersler beklenmedik derecede büyük bir ilgi gördü. TechCrunch'a verdiği röportajda Bailey, insanların kendilerinin istemediği ve günlük hayatlarına zorla sokulan araçlardan yorulduğunu vurguladı. Derslerinde yetişkinler, Apple Intelligence ve Google tarafından sunulan Gemini gibi sistemleri akıllı telefonlarında nasıl bloke edeceğini öğreniyorlar.

Kütüphanecinin belirttiğine göre, bu tür eğitimler dijital okuryazarlığın bir parçası olup, kullanıcılara kendi teknolojik tercihleri üzerinde kontrolü geri kazandırmaya hizmet ediyor. Birçok modern cihazda yapay zeka özellikleri öyle tasarlanmıştır ki, bunlardan vazgeçmek sıradan bir kullanıcı için teknik açıdan oldukça karmaşık bir sürece dönüşmüştür.

Zorunlu inovasyona karşı protesto

Bu hareketin kurucularından biri olan Maine'li kütüphaneci Hannah Cyrus'un ifadesine göre, insanlar sıklıkla basit sorularla başvuruyor: "Neden bu sistem benim yerime e-posta yazmak istiyor?" veya "Neden okuyabileceğim tek cümlelik bir mektubu özetleyip duruyor?". Kullanıcılar, kişisel verilerine ve günlük iş süreçlerine yapay zekanın müdahalesinden hoşnutsuzluk duyuyor.

Cyrus, genellikle bilgisayar okuryazarlığı derslerine sadece birkaç kişinin katıldığını, ancak yapay zekayı kapatma seminerlerine kayıtların süresinden önce durdurulmak zorunda kalındığını belirtiyor. Talep o kadar yüksekti ki, oturumlar Zoom platformu üzerinden de canlı yayınlandı. Bu durum, toplumda Apple, Google ve Microsoft gibi devlerin "AI her yerde" politikasına karşı özgün bir direniş olduğunu gösteriyor.

Seminerler sırasında katılımcılara aşağıdaki ana yönlerde yardım ediliyor:

Akıllı telefonlar ve bilgisayarlardaki AI chatbot'larını engellemek;

E-posta hizmetlerindeki otomatik metin yazma özelliklerini durdurmak;

Arama motorlarındaki yapay zeka tarafından hazırlanan özetleri gizlemek;

Kişisel verilerin AI modellerini eğitmek için kullanılmasını yasaklamak.

Kütüphanecilere göre, teknolojik ilerleme kullanıcıya seçim imkanı bırakmalıdır. Şu anda dünya genelinde onlarca uzman Hannah Cyrus'tan bu seminerler için eğitim materyalleri istemektedir. Bu eğilim, gelecekte teknoloji şirketlerini ürünlerini sunarken kullanıcı iradesine daha fazla dikkat etmeye zorlayabilir.