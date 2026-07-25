Newcastle, Fikayo Tomori Transferi İçin Milan İle Görüşmelere Başladı

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Newcastle, Fikayo Tomori Transferi İçin Milan İle Görüşmelere Başladı

İngiltere'nin Newcastle ekibi defans hattını güçlendirmek amacıyla Milan'ın merkez savunmacısı Fikayo Tomori'nin transferine ciddi ilgi gösteriyor. "Saksağanlar" futbolcuyu ülkesine, Premier Lig'e geri getirmek için resmi teklifte bulundu. Geçen sezon savunmadaki sorunlar nedeniyle çok puan kaybeden Eddie Howe'un takımı için Tomori öncelikli hedeflerden biri konumunda. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

MilanNews24'ün haberine göre, Newcastle Milan kulübüne 15 milyon euroluk ilk teklifini iletti. Ancak bu rakam İtalyan tarafını tatmin etmedi. Milan yönetimi en tecrübeli savunmacılarından biri olan Tomori'yi ucuza bırakmak niyetinde değil ve transfer görüşmelerini sürdürmeye hazır.

Görüşmelerdeki fark ve bonservis meselesi

Şu an taraflar arasındaki finansal fark pek büyük değil. Milan yönetimi 26 yaşındaki savunmacı için bonuslar dahil en az 20 milyon euro talep ediyor. Newcastle ise transfer döneminin başında bu anlaşmayı bitirmeye çalışıyor. Eğer İngiliz kulübü teklifini 5 milyon euro daha artırırsa, transferin gerçekleşme ihtimali oldukça yüksek.

Newcastle geçtiğimiz sezon İngiltere ligini 12. sırada tamamlayarak Avrupa kupalarının dışında kalmıştı. Takımın kalesinde 55 gol görmesi defans hattında ciddi reformlar yapılması gerektiğini gösteriyor. Özellikle Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Barcelona karşısında alınan ağır yenilgi (toplamda 8-3) takımın zayıf noktalarını gözler önüne serdi.

Fikayo Tomori 2021 yılından bu yana Milan forması giyiyor. İlk olarak Chelsea'den kiralanan savunmacı, daha sonra 25 milyon sterlin karşılığında bonservisiyle transfer edilmişti. İtalyan kulübüyle mevcut sözleşmesi 2027'ye kadar devam eden Tomori, Serie A'daki kariyeri boyunca takımın vazgeçilmez bir parçası haline geldi.

İstatistiklere bakıldığında Tomori, Milan formasıyla toplam 214 maça çıkıp 7 gol ve 6 asist kaydetti. Takımıyla birlikte 2021-22 sezonunda Serie A şampiyonluğunu ve 2024-25 sezonunda İtalya Süper Kupası'nı kazandı. Ayrıca 2022-23 sezonunda takımın Şampiyonlar Ligi yarı finaline yükselmesinde büyük pay sahibi oldu.

Goal.com'un haberine göre, geçen sezon tüm kulvarlarda 37 maça çıkan Tomori 3 asistle oynadı. Milan sezonu 5. sırada tamamlayarak önümüzdeki yıl Avrupa Ligi'nde mücadele etme hakkı kazandı. Artık futbolcunun vatanına dönüp daha güçlü bir ligde kendini kanıtlama isteği transferin belirleyici faktörü olabilir.

MilanNewcastleFikayo TomoriTransferlerSerie A
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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