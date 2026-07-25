Muhammed Salah Beşiktaş'a yakın: Son karar kimde?

·42·Spor
Muhammed Salah Beşiktaş'a yakın: Son karar kimde?

Muhammed Salah'ın İstanbul'a taşınacağı yönündeki haberler transfer piyasasını sarstı. Bazı kaynaklar tarafların sözleşme şartlarında anlaştığını yazsa da, Beşiktaş başkanının en son yaptığı açıklama anlaşmanın henüz imzalanmadığını gösterdi.

Türkiye kulübü Mısırlı yıldıza son resmi teklifini gönderdi. Artık transferin kaderi Salah ve temsilcilerinin vereceği cevaba bağlı.

Schira'nın paylaştığı haberde hangi şartlar var?

İtalyan gazeteci Nicolò Schira'nın bilgisine göre, Beşiktaş Salah ile kişisel şartlar konusunda anlaşmaya yakınlaştı. Teklif, 2027 yılına kadar geçerli olacak bir sözleşme ve bunu bir sezon daha uzatma opsiyonunu içeriyor.

Haberlerde Mısırlı futbolcuya yıllık 12 milyon euro maaş teklif edildiği belirtiliyor. Salah, Liverpool ile sözleşmesi sona erdiği için yeni kulübüne bonservis bedeli olmadan katılabilecek.

Anlaşma detayları

Bildirilen şart

Sözleşme süresi

2027'ye kadar

Uzatma opsiyonu

Bir sezon daha

Yıllık maaş

12 milyon euro

Transfer durumu

Serbest oyuncu

Resmi imza

Şimdilik atılmadı

Beşiktaş başkanı duruma açıklık getirdi

25 Temmuz'da Beşiktaş başkanı Serdal Adalı, görüşmelerin devam ettiğini ve kulübün futbolcu tarafına son resmi teklifi sunduğunu açıkladı.

"Artık karar futbolcu tarafında."

Adalı, Salah ve temsilcilerinden kısa süre içinde net bir yanıt beklediklerini vurguladı. Dolayısıyla kişisel şartlarda büyük bir yakınlaşma sağlanmış olsa da transferin şimdilik resmi olarak tamamlandığı söylenemez.

Görüşmeler neden uzadı?

Salah'ın başlangıçta Beşiktaş'a transfer olmaya olumlu baktığı söylendi. Ancak transferin bittiğine dair haberler yayıldıktan sonra futbolcunun temsilcilerinin finansal talepleri arttı ve görüşmelerde ciddi bir engel ortaya çıktı.

Serdal Adalı, futbolcunun menajerinin istediği komisyon miktarının yaklaşık %35'e ulaştığını ve kulübün böyle bir şartı kabul etmediğini belirtti. Daha sonra taraflar müzakere masasına geri döndü ve Beşiktaş son teklifini gönderdi.

Bu nedenle durum birkaç gün içinde üç kez değişti:

  • Salah'ın ilk başta transferi onaylaması;

  • menajer talepleri nedeniyle görüşmelerin zorlaşması;

  • Beşiktaş tarafından son teklifin gönderilmesi.

Salah'ın Liverpool'daki büyük dönemi sona erdi

Liverpool, Salah'ın 2025/26 sezonu sonunda kulüpten ayrılacağını mart ayında resmi olarak açıklamıştı. Mısırlı hücum oyuncusu İngiliz ekibinde dokuz yıl oynayarak kulüp tarihinin en büyük futbolcularından biri haline geldi.

Liverpool formasıyla 441 maçta 257 gol attı. Salah takımla birlikte iki kez Premier Lig, Şampiyonlar Ligi, Kulüpler Dünya Kupası ve birçok yerli kupa kazandı.

Böyle bir futbolcunun Türkiye ligine gelmesi Beşiktaş için yalnızca sportif açıdan değil, ticari ve imaj açısından da devasa bir olay olacaktır.

Transferin üç muhtemel sonucu

Mevcut durumda üç senaryo bulunuyor:

  1. Salah son teklifi kabul eder ve Beşiktaş transferi resmi olarak duyurur.

  2. Taraflar bazı finansal şartları bir kez daha görüşür.

  3. Futbolcu teklifi reddedip Suudi Arabistan veya başka bir ligdeki seçeneği tercih eder.

Salah'ın Türkiye'ye taşınmaya onay verdiğine dair ciddi haberler var. Ancak sözleşme imzalanana kadar onu Beşiktaş futbolcusu olarak adlandırmak için erken. Transfer piyasasında sözlü anlaşma evlilik değil, henüz sadece görücülük.

Sizce, Muhammed Salah Beşiktaş'ta da eski seviyesini gösterebilir mi? Düşüncelerinizi yorumlarda yazın ve bu haberi Telegram'da futbol taraftarlarıyla paylaşın.

Mohamed SalahBeşiktaşLiverpoolNicolò SchiraSerdal Adalı
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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