Üç Dev Rodri İçin Yarışta: Favori Kim?

Avrupa transfer piyasasında yazın en büyük çekişmelerinden biri başlayabilir. Dünya Kupası'nın en iyi futbolcusu Rodri'yi ana hedefi olarak gören Real Madrid'in karşısında PSG ve Barcelona'nın beklenmedik hamlesi durumu sarstı.

İspanyol orta sahanın Madrid seçeneğine daha sıcak baktığı söyleniyor. Ancak Manchester City ile resmi bir anlaşma yok; bu daManchester Cityile çetin mücadelenin henüz yeni başladığı anlamına geliyor.

PSG ilk somut adımı attı

RMC Sport'un haberine göre PSG, Rodri'nin transferi için Manchester Cityyönetimiyle temas kurdu.Paris ekibi oyuncunun maliyeti, kulübün duruşu ve olası anlaşma şartlarını öğrenmek için ilk görüşmeleri başlattı.

Şimdilik resmi bir teklif yapıldığına dair bilgi yok. Buna rağmen PSG'nin doğrudan İngiliz kulübüyle temasa geçmesi, ilginin sıradan bir takip aşamasını aştığını gösteriyor.

Parisliler transfer yarışına en geç dahil olan iddiacı olsa da ilk pratik hamleyi yapanlar onlar oldu.

Rodri gibi oyunu yönlendirebilen bir oyuncunun gelmesi PSG'ye merkezde kontrol, savunmada denge ve büyük maçlarda tecrübe kazandırabilir.

Barcelona'nın planını sakatlık değiştirdi

Barcelona'nın Rodri'ye olan ilgisi Frenkie de Jong'un ciddi sakatlığının ardından arttı. Katalan kulübü, Hollandalı orta sahanın sağ diz iç yan bağlarında hasar olduğunu resmi olarak açıkladı.

De Jong'un sahalardan uzun süre uzak kalacak olması kulübü orta sahayı güçlendirme seçeneklerini incelemeye itti. Haberlere göre Rodri, yönetim tarafından kısa vadeli bir yedek olarak değil, orta sahayı yeniden inşa edebilecek stratejik bir futbolcu olarak görülüyor.

Barcelona için temel sorunlar ise az değil:

transfer için yüksek miktarda kaynak bulmak;

maaş bütçesinde yer açmak;

Manchester City'yi satış konusunda ikna etmek;

Real Madrid ve PSG'nin mali imkanlarıyla rekabet etmek.

Bu nedenle Katalanların ilgisi ciddi olsa da anlaşmanın gerçekleşme ihtimali şimdilik belirsiz.

Neden herkes Rodri'yi istiyor?

30 yaşındaki orta saha oyuncusu, 2026 Dünya Kupası'nda İspanya'nın şampiyon olmasında kilit rol oynayarak turnuvanın en iyi oyuncusuna verilen Ballon d'Or'u kazandı.

Turnuva boyunca 747 isabetli pas yapan Rodri, yüzde 93 pas isabet oranı yakaladı. Aynı zamanda organizasyonda en çok mesafe kateden futbolcu oldu.

Rodri'nin üstünlükleri Takıma sağladığı katkı Top kontrolü Oyunun temposunu belirler Pozisyon bilgisi Savunma ile hücumu birbirine bağlar İsabetli paslar Rakip presini kırar Büyük maç tecrübesi Baskı altında soğukkanlılık sağlar Fiziksel kondisyon Saha merkezini tamamen kontrol eder

Rodri sıradan bir defansif orta saha değil. Takımın oyun tarzını yöneten, teknik direktörün taktiksel fikirlerini sahaya yansıtan bir beyin konumunda.

Real Madrid neden hâlâ ana favori?

PSG ve Barcelona'nın hamlelerine rağmen Rodri yarışında Real Madrid hala bir numaralı favori olarak gösteriliyor. Kaynaklar oyuncunun Madrid'de oynamayı tercih ettiğini ve tarafların kişisel şartlar konusunda sözlü olarak anlaşmış olabileceğini aktarıyor.

Ancak burada önemli bir ayrım var:

Sözlü anlaşma resmi sözleşme demek değildir.

Real Madrid, Rodri ile anlaşsa bile Manchester City'nin onayını almak zorunda. İngiliz ekibinin kendi oyun sisteminin temel taşını kolayca bırakmayacağı aşikar.

Madrid kulübü için Rodri'nin transferi birçok sorunu aynı anda çözebilir:

orta sahaya gerçek bir lider getirmek;

savunma önündeki dengeyi güçlendirmek;

genç oyuncuların yanına tecrübeli bir isim eklemek;

büyük maçlarda oyunun temposunu kontrol eden bir silaha sahip olmak.

Transferin kaderini ne belirleyecek?

Mevcut durumda üç kulübün şansları farklı görünüyor:

Kulüp Ana Avantaj Büyük Engel Real Madrid Oyuncunun olası isteği City ile anlaşma PSG Devasa mali imkanlar Rodri'yi Paris'e ikna etmek Barcelona İspanya'ya dönüş ve kilit rol Mali kısıtlamalar

Nihai kararı Rodri'nin isteği, Manchester City'nin belirleyeceği şartlar ve resmi tekliflerin boyutu belirleyecek. Şimdilik PSG müzakere kapısını araladı, Barcelona durumu inceliyor, Real Madrid ise oyuncunun tercihine güveniyor.

Ancak resmi bir teklif ve kulüpler arası anlaşma olmadan Rodri'nin Madrid'e transferi bitmiş sayılmaz. Transfer piyasasında "neredeyse bitti" sözü bazen bir gecede "hiç olmadı"ya dönebilir; futbolun ofsayt çizgisi kadar ince noktası da budur.

Sizce Rodri hangi kulübü seçmeli: Real Madrid, PSG mi yoksa Barcelona mı? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve makaleyi Telegram'daki futbolseverlerle paylaşın.