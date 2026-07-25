Kalshi platforması Netflix servisinden yeni belgesel filmi fragmanını kaldırmasını talep etti

Tahmin pazarları (prediction markets) alanında faaliyet gösteren popüler Kalshi platformu, Netflix streaming devine karşı resmi itirazda bulundu. Şirket, hukuki talebinde Netflix tarafından hazırlanan "Instadocs: The Prediction Games" adlı belgesel filminin fragmanının derhal kaldırılmasını istedi. Kalshi yetkilileri, söz konusu video materyalinin iftira niteliğinde olduğunu, içinde sahte belgeler ve yanıltıcı bilgiler barındırdığını belirtti. Bu konuda Techcrunch.com bildiriyor .

"The Prediction Games" filmi, tahmin pazarının gelişimine ve bu alandaki ana oyuncuların hayatına adanmıştır. Netflix verilerine göre, söz konusu projede Polymarket yöneticisi Shayne Coplan ve Kalshi CEO'su Tarek Mansour ile özel röportajlar yer almaktadır. Ancak tartışmaya yol açan fragmanda Las Vegas'taki partilerden biri gösterilmekte ve genç erkeklerin futbol Dünya Kupası aracılığıyla milyonlarca dolar kazandıklarıyla övündükleri görülmektedir.

Sahte bahisler ve hukuki anlaşmazlıklar

Fragmancdaki bir karede konuklardan biri kendi telefonunda Kalshi uygulaması aracılığıyla yatırılan 5000 dolarlık bahsi göstermektedir. Sorun şu ki, halihazırda mahkeme kararıyla Kalshi platformunun Nevada eyaletinde (Las Vegas'ın bulunduğu bölge) faaliyet göstermesi yasaklanmıştır. Şirket bu kareyi "sahte" olarak nitelendirmektedir, çünkü bu durum kullanıcılar arasında Kalshi'nin yasayı ihlal ederek yasak bölgede hizmet verdiği yönünde yanlış bir izlenim uyandırmaktadır.

Kalshi gönderdiği mektupta, söz konusu ekran görüntüsünün aslında 16 Mayıs 2025 tarihinde, yani yasak yürürlüğe girmeden çok önce alındığını kanıtlamıştır. Ancak Netflix kurgu yoluyla bu olayı Temmuz 2026'da gerçekleşmiş gibi sunmuştur. Bu durum ise platformun milyonlarca abonelesi arasında şirketin itibarına zarar verebilecek yanıltıcı bir durum olarak değerlendirilmektedir.

The Hollywood Reporter yayın organının haberine göre, Netflix yetkilileri belgesel filmindeki hiçbir karenin sahte olmadığını iddia etmektedir. Streaming servisinin basın sözcüsü, görüntülerin 17 Temmuz 2026'da Las Vegas'taki Winible Dünya Kupası etkinliğinde çekildiğini doğruladı. Onların görüşüne göre, trader'ın kendi isteğiyle gösterdiği ekran görüntüsü ve bunun tarihi ile ilgili konular yalnızca kullanıcı ile uygulama arasındaki bir ilişkiyi kapsamaktadır.

Platformlar arası rekabet ve güvenlik

Bu anlaşmazlık, tahmin pazarının ABD'de sıkı denetim altında olduğu bir dönemde yaşanmaktadır. Kalshi ve Polymarket gibi platformlar siyasi olaylara, spor müsabakalarına ve ekonomik göstergelere bahis yapma imkanı tanımaktadır. Bu tür hizmetlerin popülerleşmesinin ardından hukuki düzenleme organları bunların faaliyetlerini kısıtlamaya çalışmaktadır.

Kalshi yetkilileri Netflix çalışanları ile iletişime geçerek bu karenin film final versiyonundan çıkarılması konusunda anlaşmaya vardıklarını belirtmişlerdir. Ancak buna rağmen Netflix uygulamasının ana sayfasında döne eden fragmanda hala o tartışmalı sahne mevcuttur. Şirket bunu anlaşılmaz bir ret olarak değerlendirmekte ve haklarını mahkeme yoluyla korumaya hazır olduğunu bildirmektedir.