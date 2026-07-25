Jurgen Klopp Almanya Milli Takımı'nın başına geçti: Ülkede büyük bir iyimserlik dalgası

·36·Spor
Jurgen Klopp Almanya Milli Takımı'nın başına geçti: Ülkede büyük bir iyimserlik dalgası

Alman futbolunda yeni bir dönem başlıyor. Efsanevi teknik direktör Jurgen Klopp'un resmi olarak ülke millî takımının başantrenörlüğüne getirildiği haberi, tüm Almanya'da eşi benzeri görülmemiş bir coşku yarattı. Julian Nagelsmann'ın yerini alan uzman isimle 2030 yılına kadar geçerli bir sözleşme imzalandı. Bu haberi Goal.com bildiriyor. duyuruyor.

Liverpool ve Almanya millî takımının eski orta saha oyuncusu Dietmar Hamann'a göre, Klopp'un takıma gelişi ve karizması Alman futbolundaki karamsar havayı tamamen değiştirebilecek güce sahip. Goal.com'un haberine göre Klopp, kariyerindeki dördüncü kulüp/takım yönetimini üstleniyor. Daha önce Mainz, Borussia Dortmund ve Liverpool kulüplerinde başarıyla çalışmıştı.

Zihinsel toparlanma ve yeni umutlar

Sky Sport'a verdiği röportajda Hamann, Klopp'un basın toplantısındaki açıklamalarının taraftarlarda büyük bir güven uygulandığını vurguladı. 2014 yılındaki Dünya Kupası zaferinin ardından Almanya millî takımı istikrarını kaybetmiş ve üst üste başarısızlıklar yaşamıştı. Hamann, "Onun sadece DFB (Almanya Futbol Federasyonu) bünyesinde ortaya çıkması bile ülkenin ihtiyaç duyduğu o dinamizmi geri getirdi" diyor.

Buna rağmen, Jurgen Klopp'u uluslararası alanda kendine has zorluklar bekliyor. Kulüp futbolundan farklı olarak, millî takımda bir teknik direktör transfer piyasasına güvenemez. Hamann'ın sözlerine göre Almanya şu anda potansiyelinin çok altında bir oyun sergiliyor ve Klopp'un temel görevi takımdaki birlik ve beraberliği ile galibiyet ruhunu yeniden inşa etmek olacak.

Taktiksel sorunlar ve "Aşil tendonu"

Almanya millî takımının 2018 ve 2022 Dünya Kupaları'nda grup aşamasından çıkamaması, Alman futbolunun krizde olduğunu açıkça göstermişti. Klopp'un bu krizi ortadan kaldırmak için öncelikle kadrodaki taktiksel boşlukları doldurması gerekiyor. Özellikle orta sahadaki dengenin yeniden sağlanması en öncelikli görev olarak görülüyor.

Hamann'ın analizine göre maçlar tam olarak orta sahada kazanılır veya kaybedilir. Eski futbolcu, "Hücumda ve kanatlarda yetenekli futbolcularımız fazlasıyla var. Ancak merkez orta saha ikilisini bulmak, yıllardır bizim Aşil tendonumuz oldu. Jurgen tam da bu 'motor' parçasını ayarlamak zorunda" diye ekledi.

Jurgen Klopp ise basınla ilişkiler konusunda katı tutumunu dile getirdi. Medya tarafından haksız baskı ve aşırı eleştirilere maruz kalması durumunda görevinden ayrılmaya hazır olduğunu belirtti. FIFA tarafından iki kez dünyanın en iyi teknik direktörü seçilen uzman isim, artık Alman futbolunu 2026 Dünya Kupası ve 2028 Avrupa Şampiyonası'na hazırlayacak.

Jurgen KloppAlmanyaFutbolTransferDietmar Hamann
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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