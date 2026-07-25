SpaceX Tarihi Bir Dönüm Noktasında: Starship Uzay Aracının Havada Yakalanması Planlanıyor

·23·Teknoloji
SpaceX Tarihi Bir Dönüm Noktasında: Starship Uzay Aracının Havada Yakalanması Planlanıyor

Elon Musk liderliğindeki SpaceX, uzayın fethinde devrim niteliğinde bir sonraki adımı atmaya hazırlanıyor. Başarıyla tamamlenen 13. test uçuşunun ardından şirket, şimdi de Starship uzay aracının 50 metrelik üst kademesini doğrudan havada yakalamayı planlıyor. Bu karmaşık teknolojik sürecin, Ağustos ayında gerçekleştirilmesi beklenen Flight 14 misyonu kapsamında test edilmesi muhtemel. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

SpaceX kurucusu Elon Musk, X sosyal medyasındaki hesabından yaptığı açıklamada, son uçuş verilerinin analizi herhangi bir ciddi sorun göstermezse şirketin bir sonraki denemede Starship V3 aracını Mechazilla kulesi yardımıyla yakalamaya çalışacağını bildirdi. Bunun, uzay teknolojilerinin yeniden kullanımı konusunda en önemli başarılardan biri olması bekleniyor.

Mechazilla ve "Çubuklar" Teknolojisi

Şu ana kadar Starship aracının tüm test uçuşları okyanusa inişiyle sonuçlanmıştı. Örneğin, 12. testte araç suya düşerken infilak ederken, 14. uçuşta Starship V3 ilk kez Hint Okyanusu'na yumuşak bir iniş gerçekleştirdi. ixbt.com yayınlandığına göre, araç bütünlüğünü koruyarak ve su üzerinde yüzmeye devam ederek telemetri verilerini aktarmaya devam etti. SpaceX mühendisleri bunu program tarihinin "en yumuşak inişi" olarak değerlendirdi.

Flight 14 misyonunda ise aracın okyanusa değil, doğrudan fırlatma sahasına geri dönmesi gerekiyor. Burada onu Mechazilla olarak adlandırılan devasa servis kulesi karşılayacak. Kule, "chopsticks" (yemek çubukları) adı verilen iki dev mekanik manipülatörü yardımıyla 50 metrelik aracı havadayken yakalayacak.

Tamamen Yeniden Kullanılabilir Bir Sisteme Doğru

Belirtmek gerekir ki SpaceX, daha önce Super Heavy adı verilen birinci kademeyi (iticiyi) aynı yöntemle başarıyla yakalamayı başarmıştı. Ancak Starship aracının kendisi (üst kademe) henüz hiçbir zaman bu yöntemle geri getirilmemişti. Ağustos ayındaki test başarılı geçerse, bu durum tamamen yeniden kullanılabilir süper ağır uzay sistemi oluşturma yolundaki temel engeli ortadan kaldıracak.

Bu teknolojinin temel avantajı, araç ve itici indikten sonra karmaşık kurtarma çalışmalarına veya okyanusta arama yapmaya gerek kalmamasıdır. Onlar hemen fırlatma sahasında teknik kontrolden geçirilerek kısa sürede yeniden uçuşa hazırlanabilecek. Bu da uzaya yük taşıma maliyetlerini keskin bir şekilde azaltmayı ve uçuş sıklığını artırmayı sağlayacak.

Özbekistanlı uzay teknolojisi meraklıları için de bu haber büyük önem taşıyor; zira Starship gelecekte Ay'ın keşfi ve Mars'a ilk insanları ulaştırmak için tasarlanan ana ulaşım aracı olarak kabul ediliyor. Ağustos ayındaki testlerin tüm dünyada olduğu gibi bölgemizdeki teknoloji meraklılarının da odak noktasında olacağı şüphesiz.

SpaceXStarshipElon MuskMechazillaUzay
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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