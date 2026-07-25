Rizvan Kuniyev üçüncü rauntta patlama yaptı: UFC sıralaması değişecek mi?

BAE'de düzenlenen UFC Fight Night 282 turnuvasında ağır sıkletin iki ranked dövüşçüsü arasındaki kapışma beklenenden de sert sonuçlandı. Rus dövüşçü Rizvan Kuniyev, Tyrell Fortune'un direncini üçüncü rauntta kırarak teknik nakavtla önemli bir galibiyet elde etti.

Bu sonuç Kuniyev'e sadece sıradan bir galibiyet değil, aynı zamanda UFC ağır sıklet sıralamasında daha da yukarı tırmanma fırsatı sundu. Artık asıl soru şu: Promosyon ona bir sonraki maçta hangi ünlü rakibi verecek?

Sıralamada yan yana duranlar kafeste karşılaştı

Maç öncesinde Rizvan Kuniyev UFC ağır sıklet sıralamasında sekizinci, ABD temsilcisi Tyrell Fortune ise dokuzuncu sırada yer alıyordu. Bu nedenle söz konusu kapışma, her iki sporcu için de tüvendeki konumunu sağlamlaştırma açısından büyük önem taşıdı.

Temel bilgiler Rizvan Kuniyev Tyrell Fortune Sıklet Ağır sıklet Ağır sıklet Maç öncesi sıralama 8. sıra 9. sıra Sonuç Galibiyet Mağlubiyet Bitiriş yöntemi Teknik nakavt Teknik nakavtla mağlubiyet Raund 3 3

Fortune, UFC'deki önceki maçında Marcin Tybura'yı mağlup etmiş ve Kuniyev'e karşı mücadeleye 18 galibiyet ve 3 mağlubiyetle gelmişti.

Kritik an üçüncü rauntta geldi

Maç boyunca Kuniyev rakibine baskıyı artırdı. Üçüncü rauntta Rus sporcunun sert diz vuruşları ve ard arda gelen saldırıları Fortune'u zor durumda bıraktı.

Hakem, Amerikan dövüşçünün aktif olarak savunma yapamadığını görünce maçı erken bitirdi. Böylece Kuniyev teknik nakavtla kazanan ilan edildi.

Kuniyev, sıralamada kendisine en yakın duran rakibi hakem kararına bırakmadan mağlup etti.

Ağır sıklette tek bir net vuruş bile maçın kaderini değiştirebilir. Kuniyev ise kritik aşamada acele etmeden, baskı ve kombinasyon vuruşlarıyla sonuca ulaştı.

Kuniyev'in rekoru daha da gelişti

Tyrell Fortune karşısında alınan galibiyet, Rizvan Kuniyev'in profesyonel kariyerindeki 14. başarısı oldu. Onun hesabında ayrıca üç mağlubiyet, bir beraberlik ve sonuçsuz kalan bir maç bulunuyor.

Kuniyev'in galibiyetlerinin dağılımı:

7 nakavt veya teknik nakavt;

2 pes ettirme (submission);

4 hakem kararı;

1 diğer yöntemle galibiyet.

Onun güçlü yönleri sadece yumruk gücüyle sınırlı değil. UFC verilerine göre Kuniyev güreş altyapısına, yüksek takedown savunmasına ve yerde (parter) rakibi kontrol etme yeteneğine de sahip.

Bu galibiyet Kuniyev'e ne kazandıracak?

Kuniyev sıralamanın 9 numarasını erken saatlerde mağlup etti. Mantıken bu sonuç onu ağır sıkletteki ilk 7'ye yaklaştırabilir ve sonraki maçta daha üst sıradaki bir rakiple karşılaşma şansını artırabilir.

Gelecekteki muhtemel hedefleri:

UFC sıralamasında yükselmek;

Top-7 temsilcisiyle maç yapmak;

Galibiyet serisini devam ettirmek;

Gelecekte şampiyonluk kemeri adayları arasına yaklaşmak.

Ancak ağır sıklet tüvende rekabet çok yüksek. Büyük bir galibiyet kapıyı açar, ancak şampiyonluk yarışına girmek için Kuniyev bu seviyeyi sonraki maçlarda da korumalıdır.

En büyük sınav şimdi başlıyor

Tyrell Fortune'u teknik nakavt etmek Kuniyev için önemli bir mesaj oldu. Sıralamadaki yakın rakibini yenerek maçı gereken anda bitirebileceğini gösterdi.

Şimdi UFC'nin kararı önemli: Kuniyev'e sıradaki maçta sıralamanın üst kısımlarından ünlü bir rakip mi verilecek yoksa yerini bir kez daha savunmak zorunda mı kalacak? Cevap, şampiyonluk yolunun ne kadar hızlı açılacağını belirleyecek.

Sizce Rizvan Kuniyev sonraki maçını hangi ağır sıklet dövüşçüsüne karşı yapmalı? Fikrinizi yorumlarda belirtin ve haberi Telegram'daki UFC hayranlarıyla paylaşın.