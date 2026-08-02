Винисиус Жуниор келажаги: Реал Мадрид билан шартнома ёки Арсенал
Замонавий футбол оламида шундай палла келадики, унда ҳар қандай юлдуз ўз чўққисига эришгач, бундан кейинги фаолияти борасида ўта мураккаб танлов қаршисида қолади. Айнан шундай тақдир синови ҳозирда бразилиялик ҳужумчи Винисиус Жуниор бошига тушиб турибди. 2018-йилда Реал Мадрид сафига келиб қўшилган ёш иқтидор бугунга келиб дунёнинг энг олди футболчиларидан бирига айланди ва қироллик клубининг сўнгги йиллардаги улкан ғалабаларида бош қаҳрамонлардан бири бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com нашри тарқатган маълумотларга кўра, сўнгги пайтларда Килиан Мбаппе жамоага келиб қўшилгани, шартномани узайтириш борасидаги музокаралар тўхтаб қолгани ва Лондоннинг Арсенал клуби унга қизиқиш билдираётгани футболчини жиддий чорраҳага олиб келиб қўйди. Хўш, Винисиус учун Мадридда қолиш оқилонароқ қарорми ёки Арсеналга ўтиш унинг фаолиятидаги навбатдаги мукаммал қадам бўла оладими?
Реал Мадрид сафидаги улкан муваффақиятлар ва унутилмас даврВинисиус Жуниорнинг Реал Мадрид таркибидаги фаолиятига назар ташлайдиган бўлсак, у ҳар қандай футболчи ҳавас қиладиган деярли барча совринларни қўлга киритганини кўрамиз. Испания гиганти сафига хомаки иқтидор сифатида келиб қўшган бразилиялик футболчи аста-секин жамоанинг асосий юлдузига, энг масъулиятли ўйинларда тақдирни ҳал қилувчи футболчига айланди.
Ушбу давр мобайнида ҳужумчи Мадрид клуби билан нақд 14 та совринга эга чиқди. Булар қаторига иккита Чемпионлар лигаси, учта Ла Лига чемпионлиги, учта Клублар ўртасидаги жаҳон чемпионати, учта Испания Суперкубоги, битта Қирол кубоги (Копа дел Рей) ҳамда иккита UEFA Суперкубоги каби нуфузли мусобақалар киради.
Янги чақирув ва келажакдаги ш каррасли имкониятларБироқ жамоага Килиан Мбаппенинг келиши ва таркибдаги рақобатнинг кескинлашуви Винисиус Жуниорнинг клубдаги мақомига қандай таъсир қилиши мутахассислар ва мухлисларни бирдек ўйлантириб қўймоқда. Айни пайтда шартнома борасидаги музокараларнинг чўзилиши ҳам миш-мишларга сабаб бўлмоқда.
Агар футболчи бошқа чемпионатга ўтишга қарор қилса, Арсенал унинг учун янги тарих яратиш ва ўзини бошқа бир гранд жамоада синаб кўриш учун мукаммал вариант бўлиши мумкин. Лондонликлар лойиҳаси ва Микел Артета қўл остидаги ўйин услуби бразилиялик вингерга ўз салоҳиятини янада кенгроқ очиб бериш имконини бериши эҳтимолдан холи эмас.
Шу билан бирга, Мадридда қолиб, ўзининг етакчилик мавқеини бутунлай мустаҳкамлаш ҳам жиддий синов ҳисобланади. Реал Мадрид тарихидан муносиб жой олган Винисиус учун бу йўлларнинг қайси бири тўғри чиқишини эса вақт ва футболчининг ўзи қабул қиладиган якуний қарор кўрсатади.
…