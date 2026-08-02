Винисиус Жуниор келажаги: Реал Мадрид билан шартнома ёки Арсенал

·0·Спорт
Винисиус Жуниор келажаги: Реал Мадрид билан шартнома ёки Арсенал

Замонавий футбол оламида шундай палла келадики, унда ҳар қандай юлдуз ўз чўққисига эришгач, бундан кейинги фаолияти борасида ўта мураккаб танлов қаршисида қолади. Айнан шундай тақдир синови ҳозирда бразилиялик ҳужумчи Винисиус Жуниор бошига тушиб турибди. 2018-йилда Реал Мадрид сафига келиб қўшилган ёш иқтидор бугунга келиб дунёнинг энг олди футболчиларидан бирига айланди ва қироллик клубининг сўнгги йиллардаги улкан ғалабаларида бош қаҳрамонлардан бири бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com нашри тарқатган маълумотларга кўра, сўнгги пайтларда Килиан Мбаппе жамоага келиб қўшилгани, шартномани узайтириш борасидаги музокаралар тўхтаб қолгани ва Лондоннинг Арсенал клуби унга қизиқиш билдираётгани футболчини жиддий чорраҳага олиб келиб қўйди. Хўш, Винисиус учун Мадридда қолиш оқилонароқ қарорми ёки Арсеналга ўтиш унинг фаолиятидаги навбатдаги мукаммал қадам бўла оладими?

Реал Мадрид сафидаги улкан муваффақиятлар ва унутилмас давр

Винисиус Жуниорнинг Реал Мадрид таркибидаги фаолиятига назар ташлайдиган бўлсак, у ҳар қандай футболчи ҳавас қиладиган деярли барча совринларни қўлга киритганини кўрамиз. Испания гиганти сафига хомаки иқтидор сифатида келиб қўшган бразилиялик футболчи аста-секин жамоанинг асосий юлдузига, энг масъулиятли ўйинларда тақдирни ҳал қилувчи футболчига айланди.

Ушбу давр мобайнида ҳужумчи Мадрид клуби билан нақд 14 та совринга эга чиқди. Булар қаторига иккита Чемпионлар лигаси, учта Ла Лига чемпионлиги, учта Клублар ўртасидаги жаҳон чемпионати, учта Испания Суперкубоги, битта Қирол кубоги (Копа дел Рей) ҳамда иккита UEFA Суперкубоги каби нуфузли мусобақалар киради.

Янги чақирув ва келажакдаги ш каррасли имкониятлар

Бироқ жамоага Килиан Мбаппенинг келиши ва таркибдаги рақобатнинг кескинлашуви Винисиус Жуниорнинг клубдаги мақомига қандай таъсир қилиши мутахассислар ва мухлисларни бирдек ўйлантириб қўймоқда. Айни пайтда шартнома борасидаги музокараларнинг чўзилиши ҳам миш-мишларга сабаб бўлмоқда.

Агар футболчи бошқа чемпионатга ўтишга қарор қилса, Арсенал унинг учун янги тарих яратиш ва ўзини бошқа бир гранд жамоада синаб кўриш учун мукаммал вариант бўлиши мумкин. Лондонликлар лойиҳаси ва Микел Артета қўл остидаги ўйин услуби бразилиялик вингерга ўз салоҳиятини янада кенгроқ очиб бериш имконини бериши эҳтимолдан холи эмас.

Шу билан бирга, Мадридда қолиб, ўзининг етакчилик мавқеини бутунлай мустаҳкамлаш ҳам жиддий синов ҳисобланади. Реал Мадрид тарихидан муносиб жой олган Винисиус учун бу йўлларнинг қайси бири тўғри чиқишини эса вақт ва футболчининг ўзи қабул қиладиган якуний қарор кўрсатади.

Винисиус ЖуниорРеал МадридАрсеналКилиан МбаппеТрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эндрик Реал Мадридни тарк этиши мумкинЭндрик Реал Мадридни тарк этиши мумкинБугун, 12:30"Трабзонспор" Шомуродовни кўзламоқда: Туркияда энг хавфли ҳужум чизиғи шаклланадими?"Трабзонспор" Шомуродовни кўзламоқда: Туркияда энг хавфли ҳужум чизиғи шаклланадими?Бугун, 12:18Микел Артета Винисиус Жуниор трансфери ҳақидаги миш-мишларга муносабат билдирдиМикел Артета Винисиус Жуниор трансфери ҳақидаги миш-мишларга муносабат билдирдиБугун, 11:52Нидерландиянинг FIFAга нисбатан қатъий позицияси: Оқибатлар ва саволларНидерландиянинг FIFAга нисбатан қатъий позицияси: Оқибатлар ва саволларБугун, 10:07 Қатарнинг FIFAга муносабати: Интрига ва позиция Қатарнинг FIFAга муносабати: Интрига ва позицияБугун, 09:59Моуринью «Фиорентина» билан ўйинда «Реал»нинг 3 хил қиёфасини кўрдиМоуринью «Фиорентина» билан ўйинда «Реал»нинг 3 хил қиёфасини кўрдиБугун, 09:22
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда