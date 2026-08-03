PSG, Google ile İş Birliğine Geçti: Gemini Kulübün Asistanı Oldu

Paris Saint-Germain, sahadaki başarılarını artık teknoloji alanında da sürdürmek istiyor. Paris kulübü, Google ile 2029 yılına kadar sürecek premium bir ortaklık başlatarak Gemini'yi resmi yapay zeka asistanı, Google Pixel'i ise resmi akıllı telefonu olarak seçti.

İş birliği sıradan bir reklam anlaşmasıyla sınırlı kalmıyor. Taraftarlar; yapay zeka, mobil içerik ve stadyumdaki dijital deneyimler aracılığıyla kulüp hayatına daha da yakınlaştırılmayı amaçlıyor.

Gemini, PSG'de hangi görevi üstlenecek?

Yapılan anlaşmaya göre Gemini, Paris kulübünün resmi yapay zeka asistanı statüsünü kazanıyor. Ancak PSG, yapay zekanın tam olarak hangi iç süreçlerde kullanılacağını henüz tam olarak açıklamadı.

Olası alanlar şunları kapsayabilir:

taraftarlar için interaktif dijital içerik üretmek;

kulübün sosyal medya hesaplarında yeni formatlar geliştirmek;

farklı dillerdeki kitlelerle iletişim kurmayı kolaylaştırmak;

maçlar, futbolcular ve kulüp tarihi hakkında hızlı bilgi sunmak;

kişiselleştirilmiş bir taraftar deneyimi oluşturmak.

Bu fırsatlar, iş birliğinin olası gelişim yönleri olarak değerlendiriliyor. Gemini'nin oyuncu hazırlığı, transferler veya taktiksel kararlara dahil edileceğine dair resmi bir açıklama yapılmadı.

Pixel, kulübün resmi akıllı telefonu oluyor

Google Pixel artık PSG'nin resmi akıllı telefonu olarak öne çıkıyor. Bu durum, kulübün saha dışındaki olayları, antrenmanları ve taraftarlara yönelik özel içerikleri Pixel cihazlarıyla kaydetmesine olanak tanıyabilir.

Google daha önce Fransa millî takımıyla da benzer bir ortaklık kurmuştu. O projede Pixel akıllı fotoları, sosyal medya ekibine sahadaki ve sahne arkasındaki önemli anları çekmeleri için sağlanmıştı.

Bu nedenle PSG ile yapılan iş birliğinde de kamera özellikleri, yapay zeka destekli görüntü işleme ve hızlı mobil içerik temel odak noktalarından biri haline gelebilir.

Parc des Princes'te Google için özel bir alan açılacak

İş birliği kapsamında PSG'nin iç saha stadı Parc des Princes'te Google'a adanmış özel bir alanın kurulması da planlanıyor.

Bu alanda taraftarlara:

Pixel akıllı telefonlarını test etme;

Gemini'nin özelliklerini keşfetme;

interaktif futbol deneyimlerine katılma;

özel fotoğraf ve video içeriği üretme

gibi fırsatlar sunulabilir. Özel alanın açılış tarihi ve içindeki net hizmetler henüz duyurulmadı.

Google neden özellikle PSG'yi seçti?

PSG sadece bir futbol kulübü değil, aynı zamanda spor, moda, müzik ve popüler kültürü birleştiren küresel bir marka olarak faaliyet gösteriyor. Google için böyle bir kulüple ortaklık kurmak; Pixel ve Gemini ürünlerini geniş bir uluslararası kitleye tanıtma fırsatı sunuyor.

PSG için ise Google ile yapılan anlaşma üç önemli avantaj sağlıyor:

Alan Kulüp İçin Fırsat Yapay Zeka Taraftarlar İçin Yeni Dijital Formatlar Akıllı Telefon Teknolojisi Hızlı ve Kaliteli Mobil İçerik Stadyum Deneyimi İnteraktif Hizmetler ve Yeni Etkinlikler Küresel Pazarlama Yeni Kitle ve Ortaklık Gelirleri

Bu açıdan anlaşma, klasik bir sponsorluktan ziyade kapsamlı bir teknoloji ortaklığına benziyor.

Google, futboldaki etkisini genişletiyor

Google son dönemde futbolla ilgili ortaklıklarını aktif olarak artırıyor. Şirket, 2026 Dünya Kupası öncesinde Fransa ve Arjantin millî takımlarıyla çalışacağını duyurmuş, futbol severler için Search, Gemini ve Pixel özelliklerini birleştirmeyi planlamıştı.

Fransa Futbol Federasyonu ile yapılan anlaşmada da Gemini resmi yapay zeka asistanı, Pixel ise millî takımın resmi akıllı telefonu statüsünü almıştı.

PSG ile yapılan yeni anlaşma, Google'ın millî takımların ardından kulüp futbolunda da teknolojilerini geniş çapta sergileme stratejisini gözler önüne seriyor.

PSG, iki kez Avrupa şampiyonu olarak yeni bir aşamaya girdi

Paris kulübü, bu ortaklığı tarihindeki en başarılı dönemlerinden birinde başlatıyor. PSG, 2024/25 sezonu Şampiyonlar Ligi finalinde Inter'i 5-0 mağlup etmiş, bir sonraki sezonda ise Arsenal'i penaltı atışlarıyla yenerek Avrupa şampiyonluğunu korumuştu.

Böylece Paris kulübü, Şampiyonlar Ligi formatında üst üste iki kez kazanan Real Madrid'den sonraki ikinci takım oldu.

Sahadaki bu prestij, Google ile yapılan anlaşmanın ticari değerini de artırıyor: teknoloji şirketi, halihazırdaki iki kez Avrupa şampiyonu olan takımla iş birliği yapıyor.

Bu ortaklık taraftarlar için neleri değiştirecek?

Şu an için anlaşmanın finansal değeri ve Gemini tabanlı net ürünler açıklanmadı. Bu yüzden yapay zekanın kulüpte tam olarak nasıl kullanılacağı konusunda kesin bir sonuca varmak için erken.

Ancak ortaklığın yönü net: PSG taraftarları maçı yalnızca stadyumdan veya yayınlardan izlemekle kalmayıp; yapay zeka, akıllı telefon ve interaktif dijital hizmetler sayesinde kulüple daha yakın bir bağ kurmalıdır.

Google için bu, futbol kitlesine erişim fırsatıyken; PSG için ise kendini sıradan bir spor kulübünden küresel bir teknoloji ve medya markasına dönüştürme yolundaki bir sonraki adımdır.

Sizce Gemini bir futbol kulübünde öncelikle hangi görevi üstlenmeli: taraftarlarla iletişim mi yoksa maç analizi mi? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın ve makaleyi futbol tutkunlarıyla Telegram'da veya diğer sosyal ağlarda yayın!