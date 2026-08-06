Harry Kane’in Bayern Münih efsanesi olması için ne yapması gerektiği açıklandı

Bayern Münih’in forveti Harry Kane’in Almanya’daki kariyerini daha da parlak hâle getirmek ve kulüp efsaneleri arasına katılmak için neler yapması gerektiği değerlendirildi. İngiltere Millî Takımı’nın kaptanı Münih’te taraftarların sevgilisi hâline gelmiş olsa da Oliver Kahn, Franz Beckenbauer, Robert Lewandowski ve Franck Ribéry gibi büyük isimlerin seviyesine yükselmesi için hangi unsurların önemli olduğu tartışılıyor. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

GOAL’in haberine göre, Alman futbolunun tanınmış isimlerinden Dietmar Hamann, İngiliz forvetin Bayern’deki geleceği ve kulüp tarihindeki yeri hakkındaki görüşlerini paylaştı. Uzman, Kane’in Münih’te kendisini çok rahat hissettiğini ve ailesinin de Almanya’daki yaşamdan memnun olduğunu belirtti.

Yeni sözleşme ve efsaneler arasına katılmak

Harry Kane, 2023 yazında Tottenham’dan ayrılarak kulüp tarihinin en golcü oyuncusu unvanıyla Almanya’ya transfer olmuştu. Münih ekibinde uzun yıllardır süren kupa hasretini sona erdiren Kane, ulusal turnuvalarda şampiyonluklar ve kupalar kazandı. Mevcut sözleşmesinin sona ermesine yalnızca 12 ay kalmış olsa da taraflar yeni bir anlaşma imzalamaya yakın.

Hamann’a göre Kane kulüpte kalmak istediğini belirtirse Bayern yönetimi sözleşmesini uzatmak için elinden geleni yapacak. İngiltere Millî Takımı formasıyla 85 gol atarak tarihî bir rekora imza atan forvetin Premier Lig’e dönme niyetinde olmadığı tahmin ediliyor. Münih’te birkaç sezon daha forma giyerse kulüp tarihine silinmez bir iz bırakan efsanelerden biri olacağı şüphesiz.