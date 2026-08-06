Salah Türkiye’ye Gitti: Sürpriz Transfer Resmiyet Kazandı

Mohamed Salah’ın Liverpool’dan sonraki adresi belli oldu. Mısır Millî Takımı’nın kaptanı, Türkiye’nin Trabzonspor kulübüyle iki yıllık sözleşme imzaladı.

34 yaşındaki futbolcu yeni takımına serbest oyuncu olarak katıldı. Böylece Salah’ı Liverpool tarihinin en büyük futbolcularından biri yapan ve Anfield’da dokuz yıl süren dönem resmen sona erdi.

Salah Türkiye’de büyük bir törenle karşılandı

Salah’ın transferi Trabzonspor taraftarları için yazın en büyük olayına dönüştü. Mısırlı yıldız Türkiye’ye geldiğinde yüzlerce taraftar tarafından karşılandı, ardından stadyumda özel bir tanıtım töreni düzenlendi.

Taraflar arasındaki anlaşma iki sezon için geçerli. Reuters’ın haberine göre Salah’ın yıllık maaşı 17 milyon euro olacak. Ayrıca futbolcunun kendi adını taşıyan kulüp ürünlerinin satışından yüzde 20 pay alacağı ve performansa dayalı bonuslar elde edeceği belirtildi.

Bu anlaşma, Trabzonspor tarihindeki en ses getiren transferlerden biri olarak kulübün Türkiye ve Avrupa’daki hedeflerinin oldukça yüksek olduğunu gösteriyor.

Liverpool’daki dokuz yıllık dönem sona erdi

Salah, 2017 yazında İtalya’nın Roma kulübünden Liverpool’a transfer olmuştu. İngiltere’de geçirdiği dokuz sezon boyunca takımın ana forveti, lideri ve en istikrarlı golcüsü oldu.

Mısırlı futbolcu Liverpool formasıyla 442 maçta 257 gol attı. Takımıyla iki kez İngiltere şampiyonluğu yaşadı; Şampiyonlar Ligi, FIFA Kulüpler Dünya Kupası, UEFA Süper Kupa, FA Cup ve iki kez Lig Kupası’nı kazandı.

Salah’ın kulüpten ayrılacağı mart ayında resmen duyurulmuştu. Futbolcu ve Liverpool yönetimi, 2025/2026 sezonunun bitiminde yollarını ayırma konusunda anlaşmaya vardı.

Son sezonundaki istatistikleri önceki yıllara göre daha mütevazı kaldı. Salah tüm kulvarlarda 41 maça çıkıp 12 gol attı ve 10 asist yaptı.

Neden özellikle Trabzonspor?

Salah’ın Liverpool’dan sonra Suudi Arabistan’ı, ABD’yi veya Avrupa’nın diğer büyük liglerinden birini tercih edeceği tahmin ediliyordu. Bu nedenle Türkiye’ye transfer olması birçok kişi için sürpriz bir karar oldu.

Trabzonspor, geçen sezon Türkiye Süper Ligi’ni üçüncü sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi play-off turuna katılma hakkı kazandı. Karadeniz kıyısındaki kulüp, ülkenin en fazla taraftara sahip ve en köklü takımlarından biri olarak kabul ediliyor.

Salah’ın gelişinin kulübe yalnızca saha içinde değil, ticari açıdan da büyük etki yapması bekleniyor. Onun adı bilet ve forma satışlarını, sponsorluk anlaşmalarını ve Trabzonspor’a yönelik uluslararası ilgiyi artırabilir.

Ancak 34 yaşındaki forvetin omuzlarında büyük bir sorumluluk da olacak. Türk kulübü ondan yalnızca ünlü bir isim olmasını değil, şampiyonluk yarışında belirleyici sonuçlar almasını bekliyor.

Dünya Kupası’nın ardından yeni karar

Salah yaz aylarında Mısır Millî Takımı’yla 2026 Dünya Kupası’na da katıldı. Mısırlılar tarihlerinde ilk kez grup aşamasını geçerek sonrasında Avustralya’yı penaltı atışlarıyla mağlup etti ve son 16 turuna yükseldi.

Mısır, son 16 turunda son Dünya Kupası şampiyonu Arjantin’e karşı dirençli bir oyun sergiledi ancak turnuvadaki yürüyüşünü bu aşamada noktaladı. FIFA’nın nihai sıralamasında takım 15. sırada yer aldı.

Salah, turnuvada Yeni Zelanda’ya karşı oynanan maçta gol atarak Mısır’ın Dünya Kupaları tarihindeki ilk galibiyetine katkı sağladı.

Türk futboluna yeni bir yıldız geldi

Mohamed Salah’ın üst düzey kariyerinin sona erdiğini söylemek için henüz erken. Son sezonundaki rakamları düşmüş olsa da deneyimi, hızı ve kritik anlardaki becerisi Türkiye liginde büyük fark yaratabilir.

Şimdi asıl soru şu: Salah, Liverpool’daki görkemli tarihinin ardından Trabzonspor’u da şampiyonluğa taşıyabilecek mi?

Mısırlı yıldız için yeni bir sayfa açıldı. Trabzonspor ise tek bir transferle yalnızca Türkiye’nin değil, tüm futbol dünyasının dikkatini üzerine çekti.

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