Uçaktaki Yolcu Acil Çıkış Kapısını Açmaya Çalıştı

Malezya’dan Hindistan’a uçan bir uçakta yolculardan biri aniden acil çıkış kapısını açmaya çalıştı. Kapının iç camına zarar veren yolcu, kapıyı açmak için birkaç kez girişimde bulundu.

Durumu fark eden mürettebat üyeleri ve diğer yolcular hemen müdahale ederek adamı etkisiz hale getirdi. Bunun ardından uçaktaki durum kontrol altına alındı ve uçuşa devam edildi.

Uçak Hindistan’a güvenli bir şekilde indikten sonra kolluk kuvvetleri yolcuyu gözaltına aldı. Şu anda eylemleriyle ilgili soruşturma yürütülüyor.

Olay, uçaktaki diğer yolcular arasında da endişeye neden oldu. Acil çıkış kapıları yalnızca gerekli durumlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır; uçuş sırasında bunları açmaya çalışmak ciddi tehlike yaratabilir.