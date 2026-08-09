Ölümün Eşiğinden Kurtarılan Deniz Kaplumbağası Evine Dönüyor

Galler kıyısında bulunan nadir deniz kaplumbağası Rozsi, gerçek vatanı olan Meksika'ya geri gönderilecek. Evine kadar sürecek yaklaşık 5 bin millik (8 bin kilometreden uzun) yolculuğu uzmanlar özel hazırlıklarla gerçekleştirecek.

Rozsi, dünyanın en nadir deniz kaplumbağalarından biri olan Kemp kaplumbağası türüne ait. Aralık 2023'te Galler'in Anglesey Adası'ndaki bir sahilde Meg adlı bir köpek tarafından bulundu. O sırada kaplumbağa henüz iki yaşında bile değildi ve durumu oldukça ağırdı.

Uzmanlar, soğuk suda uzun süre kalması nedeniyle “soğuk sersemlemesi” adı verilen bir duruma girdiğini belirledi. Anglesey Deniz Hayvanat Bahçesi çalışanları Rozsi'yi tedavi etti ve yaklaşık iki buçuk yıl boyunca bakımını üstlendi. Bu süre içinde üç kat büyüyen Rozsi, ağırlığını 1 kilogramdan az bir seviyeden 21 kilograma çıkardı.

Rozsi'nin uzun yolculuğu için artık sıcaklık kontrollü özel bir kutu hazırlandı. Önce Anglesey'den Londra'ya helikopterle götürülecek, ardından kargo uçağıyla ABD'nin Houston kentine ulaştırılacak.

Yolculuk sırasında uzmanlar kaplumbağanın susuz kalmamasına özellikle dikkat edecek. Kabuğunun ve hassas cildinin kurumasını önlemek için özel nemlendirici ürünler kullanılacak. Özellikle gözlerinin de düzenli olarak nemlendirilmesi gerekecek.

Anglesey Deniz Hayvanat Bahçesi yöneticisi Frankie Hobro'nun belirttiğine göre, soğuk sersemlemesi yaşayan deniz kaplumbağaları uzmanların yardımı olmadan neredeyse hayatta kalamaz. Bu nedenle Rozsi'nin iyileşip artık doğal yaşam alanına döndürülecek olması ekip için son derece duygusal bir olay.

Rozsi, bulunduğu sahilin adıyla anılıyor. Uzmanlar, güçlü rüzgârların etkisiyle sıcak sulardan sürüklenerek Galler kıyılarına gelmiş olabileceğini tahmin ediyor.

Kemp kaplumbağası, dünyadaki en nadir deniz kaplumbağası olarak kabul ediliyor. Bu kaplumbağalar yumurtlamak için çoğunlukla Meksika'daki iki sahili ve ABD'nin Teksas eyaletindeki bölgeleri kullanıyor.

Hayvanat bahçesi çalışanları, Rozsi'nin doğal yaşamına döndürülmesinin bu nadir türü koruma yolunda küçük ama önemli bir adım olmasını umuyor. Rozsi, son on yılda hayvanat bahçesi tarafından kurtarılıp iyileştirilen dördüncü deniz kaplumbağası olacak.

Bu arada uzmanlar, Galler kıyılarında soğuktan etkilenen diğer deniz kaplumbağalarını da kurtarmak için özel bir merkez kurma planı hazırlıyor.