Ferran Torres ve Rodri yaz transfer döneminde kulüplerini değiştirebilir

İspanya milli takımının iki yıldızı için yaz tatilinin son günleri son derece hareketli geçiyor. Şu anda tatillerini tamamlarken kariyerlerindeki bir sonraki önemli adım, gündem yaratacak transferler için yoğun müzakereler yürütüyorlar. Goal.com'un haberine göre Ferran Torres ve Rodri, yeni sezon öncesinde takımlarından ayrılmaya çok yakın ve kaderlerinin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor. Bu haberi Goal.com bildiriyor .

Barcelona'nın forveti Ferran Torres'in geleceği şu anda belirsizliğini koruyor. Mundo Deportivo'nun haberine göre 26 yaşındaki futbolcuyla Paris Saint-Germain ciddi biçimde ilgileniyor ve taraflar anlaşmaya varmak için görüşmeleri son aşamaya taşıdı. Torres'in tatilinin bu çarşamba günü sona ermesi bekleniyor ve önümüzdeki 24 saat transfer açısından belirleyici olabilir.

Barcelona mali dengesini yeniden sağlamaya çalışıyor

Barcelona yönetimi, mali durumunu iyileştirmek ve mevcut kurallara uyum sağlamak için daha iyi bir teklif bekliyor. Futbolcunun kendisi de Katalonya'ya dönmek istemiyor ve Paris kulübüne mümkün olan en kısa sürede transfer olmayı tercih ediyor. Bu nedenle temsilcileri, yeni kulübündeki sözleşme sürecini tamamlamak için son girişimlerini sürdürüyor.

Barcelona aynı zamanda Manchester City'nin orta saha oyuncusu Rodri'yi yeniden kadrosuna katmak için de çalışıyor. Madrid doğumlu 30 yaşındaki futbolcunun, teknik direktör Hansi Flick'in projesinin temel parçalarından biri olması bekleniyor. Alman teknik adam, deneyimli orta saha oyuncusunu takımın merkezini güçlendirmek için ideal bir aday olarak görüyor.

Rodri'nin geleceği ve teknik direktörün açıklaması

Torres'in aksine Rodri'nin İngiltere'ye dönmesi için biraz daha fazla zamanı var. Manchester City Teknik Direktörü Enzo Maresca, futbolcunun durumu hakkında konuşurken onun cuma günü Manchester'daki antrenman tesislerine ulaşacağını tahmin etmişti. Ancak futbolcunun kişisel tercihinin tamamen farklı olduğu ortaya çıktı.

Kaynağa göre Rodri, Birleşik Krallık'a gitmek istemiyor; doğrudan Barcelona'ya uçup sağlık kontrolünden geçmeyi ve yeni sözleşmesini imzalamayı planlıyor. Hansi Flick ise bu transfer gerçekleşirse onu kollarını açarak karşılamaya hazır olduğunu belirtti. Bu büyük transferlerin yaz döneminin en ses getiren gelişmelerinden biri olması bekleniyor.