Dubai'de sokak hayvanlarını beslemek için yapay zekâ destekli cihazlar devreye alındı

·53·Dünya
Dubai'de sokak hayvanlarını beslemek için yapay zekâ destekli cihazlar devreye alındı

Dubai Belediyesi, sokak hayvanlarına yardımcı olmak amacıyla “Ehsan Stations” adlı akıllı besleme cihazlarını devreye aldı. Proje, bölgede türünün ilk örneği olan bir girişim olarak yapay zekâ aracılığıyla hayvanları tanımlamayı, onlar hakkında veri toplamayı ve buna uygun şekilde mama dağıtmayı amaçlıyor. Bu bilgi Dubai Municipality'nin yayını tarafından paylaşıldı.

İlk etapta Dubai genelinde 12 cihazın kurulması planlanıyor. Bunların 10'u halka açık parklara, ikisi ise Dubai Holding'e ait alanlara yerleştirilecek. Sistem, sokak kedilerini ve diğer hayvanları tespit ederek onlara otomatik olarak mama verebilecek.

Girişimin bir diğer amacı, sokak hayvanlarının düzensiz şekilde beslenmesini azaltmak. Çünkü kontrolsüz biçimde bırakılan mamalar, kamusal alanların temizliğini ve şehrin görünümünü olumsuz etkileyebilir. Akıllı cihazlar ise hayvanların düzenli ve kontrollü biçimde beslenmesine yardımcı olacak.

Proje şimdilik pilot aşamada ve cihazların verimliliği değerlendirilecek. Yetkililer, sistemi gelecekte daha da geliştirme ve sokak hayvanlarının popülasyonunu yönetmek için kullanma olanaklarını araştırıyor.

DubaiDubai BelediyesiDubai HoldingEhsan Stations
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Charos
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