Inter, Davide Frattesi transferinin ardından Curtis Jones için harekete geçiyor

Inter, yaz transfer döneminin son günlerinde kadrosunu güçlendirmek için kritik adımlar atıyor. İtalyan ekibi, orta saha hattını Liverpool oyuncusuyla güçlendirmeyi planlıyor ancak bunun için önce başka bir futbolcunun satılması gerekiyordu. Goal.com'un haberine göre bu planın gerçekleşmesi için gerekli şartlar yavaş yavaş oluşuyor. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

İtalya şampiyonu Inter için İngiliz orta saha oyuncusu, geçen yılın ocak ayından bu yana transfer piyasasındaki başlıca hedeflerden biri olmayı sürdürüyor. Ancak kulüp yönetimi, mevcut finansal ve kadro dengesini korumak amacıyla önceliği başka bir futbolcunun transferini sonuçlandırmaya vermişti.

Davide Frattesi'nin geleceği ve Lazio seçeneği

Inter'in planlarının temel parçalarından biri olan Davide Frattesi 'nin kulüpten ayrılması artık son aşamaya geldi. Romalı orta sahanın kariyerine Lazio'da devam etmesi bekleniyor ve taraflar şu anda anlaşmanın son detaylarını görüşüyor. İddialara göre futbolcu, 15 milyon avroluk satın alma zorunluluğuyla kiralanıyor.

Bu zorunluluk, takımın mevcut sezonu en az 12. sırada tamamlaması şartına bağlandı. Ayrıca Inter, futbolcunun gelecekte başka bir takıma satılması halinde elde edilecek gelirin yüzde 20'sinden fazlasını elinde tutma hakkını güvence altına alan bir madde de ekledi.

Curtis Jones transferinin detayları

Frattesi'nin ayrılığının resmiyet kazanmasının hemen ardından Inter yönetimi, Liverpool ile görüşmeleri hızlandırmak için yeterli imkâna sahip olacak. İngiliz futbolcu da uzun süredir Milan ekibine katılmayı tercih ediyor. Liverpool formasıyla çıktığı son hazırlık maçında tedbir amacıyla yedek bırakılması da transfer görüşmeleriyle açıklanıyor.

Daha önce 30 Haziran'a kadar Inter, İngiliz kulübüne 20 milyon ve 25 milyon avroluk teklifler sunmuş ancak bu teklifler yanıtsız kalmıştı. Inter şimdi tekliflerini daha da iyileştirmeye hazır. Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgilere göre Liverpool, başlangıçta talep ettiği 40 milyon avroluk bedeli son saatlerde düşürdü.

İngiliz kulübünün oyuncuyla mevcut sözleşmesi 2027 yazına kadar sürse de Liverpool, bonuslar dâhil toplam değeri 35 milyon avro olan bir teklifi kabul etmeye hazır olduğunu bildirdi. Inter bu fırsatı değerlendirerek transfer dönemi kapanmadan anlaşmaya varmayı hedefliyor.