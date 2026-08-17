UFC 330 finalinin ardından Habib Nurmagomedov’un dikkat çeken paylaşımı gündem oldu

ABD’nin Philadelphia kentinde sona eren prestijli karma dövüş sanatları organizasyonunun UFC 330 numaralı turnuvasındaki ana maç, dünya MMA hayranlarının odağındaydı. Yarı orta sıkletin mevcut Rus şampiyonu Islam Makhachev tehlikeli İrlandalı rakibi Ian Machado Garry’yekarşı 5 raunt süren zorlu bir mücadele verdi, hakem kararıyla galip gelerek kemerini başarıyla korudu.

Karşılaşmanın ardından eski yenilgisiz UFC şampiyonu, Makhachev’in en yakın arkadaşı ve antrenörü Habib Nurmagomedov sosyal medya hesaplarından özel bir paylaşım yaparak Islam’ı bu tarihi başarı nedeniyle kutladı.

Habib Nurmagomedov, Makhachev’in spor tarihindeki yerini överek samimi dileklerini iletti:

“‘Başarı’ sporda özel bir anlam taşıyan bir kelimedir. Islam ve ‘başarı’ kelimeleri adeta eş anlamlı hâle geldi. Bu spor dalında ulaşılabilecek tüm yüksek zirveleri fethetti, UFC tarihindeki en uzun galibiyet serisi rekorunu kırdı ve haklı olarak oktagona çıkan en büyük sporculardan biri kabul ediliyor.

Yüce Allah seni her zaman korusun, iyilik ve bereket içinde tutsun kardeşim”.