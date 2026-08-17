UFC 330 finalinin ardından Habib Nurmagomedov’un dikkat çeken paylaşımı gündem oldu

·1·Spor
UFC 330 finalinin ardından Habib Nurmagomedov’un dikkat çeken paylaşımı gündem oldu

ABD’nin Philadelphia kentinde sona eren prestijli karma dövüş sanatları organizasyonunun UFC 330 numaralı turnuvasındaki ana maç, dünya MMA hayranlarının odağındaydı. Yarı orta sıkletin mevcut Rus şampiyonu Islam Makhachev tehlikeli İrlandalı rakibi Ian Machado Garry’yekarşı 5 raunt süren zorlu bir mücadele verdi, hakem kararıyla galip gelerek kemerini başarıyla korudu.

Karşılaşmanın ardından eski yenilgisiz UFC şampiyonu, Makhachev’in en yakın arkadaşı ve antrenörü Habib Nurmagomedov sosyal medya hesaplarından özel bir paylaşım yaparak Islam’ı bu tarihi başarı nedeniyle kutladı.

“Tüm zirveleri fethetti ve rekoru kırdı”

Habib Nurmagomedov, Makhachev’in spor tarihindeki yerini överek samimi dileklerini iletti:

“‘Başarı’ sporda özel bir anlam taşıyan bir kelimedir. Islam ve ‘başarı’ kelimeleri adeta eş anlamlı hâle geldi. Bu spor dalında ulaşılabilecek tüm yüksek zirveleri fethetti, UFC tarihindeki en uzun galibiyet serisi rekorunu kırdı ve haklı olarak oktagona çıkan en büyük sporculardan biri kabul ediliyor.

Yüce Allah seni her zaman korusun, iyilik ve bereket içinde tutsun kardeşim”.

Tarihi galibiyet serisi ve efsane seviyesi

Ian Machado Garry karşısındaki galibiyet, Makhachev’in UFC tarihindeki mutlak liderlik konumunu daha da pekiştirdi:

  • Rekorların yenilenmesi: Islam Makhachev, organizasyon tarihindeki en uzun galibiyet serisini elde ederek Anderson Silva’nın rekorunu geride bıraktı;

  • 29. galibiyet: Bu sonuçla Islam, kariyerindeki galibiyet sayısını 29’a çıkararak Habib Nurmagomedov’un derecesine (29-0) yetişti.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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