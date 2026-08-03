Islam Makhachev, Ian Garry’yi kaçıncı rauntta mağlup etmek istediğini açıkladı

·72·Spor
Islam Makhachev, Ian Garry’yi kaçıncı rauntta mağlup etmek istediğini açıkladı

UFC yarı orta sıklet şampiyonu Islam Makhachev, Ian Machado Garry’ye karşı gerçekleştireceği ilk unvan savunması öncesinde iddialı açıklamalarda bulundu. Dağıstanlı dövüşçü, rakibini üç raunt içinde nakavt ederek mağlup edeceğini söyledi ve kendisine daha büyük bir hedef koyduğunu, UFC tarihinin en büyük sporcularından biri olmak istediğini vurguladı.

Bu mücadelede yalnızca şampiyonluk kemeri değil, tarihi bir rekor da söz konusu. Makhachev şu anda Anderson Silva ile birlikte UFC’deki en uzun galibiyet serisi olan 16 maçlık rekoru paylaşıyor. Garry karşısındaki zaferi, onu tek başına lider yapacak.

«Dünyanın en iyi dövüşçüsüyüm»

Makhachev, maç öncesinde kendisine olan güvenini gizlemedi. Güncel başarılarıyla yetinmeyip spor tarihinin tamamında özel bir yer edinmeyi hedeflediğini belirtti.

«Dünyanın en iyi dövüşçüsüyüm, ancak spor tarihinin en büyük dövüşçüsü olmak istiyorum. Anderson Silva’nın rekorunu kırmak için Ian Garry’yi mağlup etmem gerekiyor».

Şampiyona göre sıradaki sonuç yalnızca istatistiklerdeki 17. galibiyet olmayacak. Serisini daha da uzatmayı ve yeni bir sıklette de uzun süre hüküm sürmeyi planlıyor.

Makhachev şu anda UFC’nin sıklet fark etmeksizin en iyi dövüşçüler sıralamasında ilk sırada yer alıyor. Profesyonel kariyerinde 28 galibiyet ve bir mağlubiyet bulunuyor.

Anderson Silva’nın rekoru nasıl kırılacak?

Anderson Silva, 2006-2012 yılları arasında UFC’de üst üste 16 maç kazandı. Bu derece uzun süre organizasyon tarihindeki en yüksek başarı olarak kaldı.

Makhachev, Kasım 2025’te Jack Della Maddalena’yı mağlup ederek Silva’nın rekorunu egale etti. Aynı mücadelede yarı orta sıklet kemerini de kazanarak iki sıklette UFC şampiyonu oldu.

Garry karşısında kazanırsa:

Gösterge

Sonuç

Mevcut seri

16 galibiyet

Anderson Silva’nın rekoru

16 galibiyet

Garry mağlup edilirse

17 galibiyet

Sonuç

UFC tarihindeki tek başına rekor

Ancak bu rekor tek başına Makhachev için yeterli değil. Açıklamalarından, şampiyonun mirasını yalnızca galibiyet sayısıyla değil, yeni sıkletteki unvan savunmalarıyla da güçlendirmek istediği anlaşılıyor.

«Onu baskı altında tutacağım»

Makhachev, rakibine karşı planını da gizlemedi. Garry’ye serbestçe hareket etme fırsatı vermeden sürekli baskı kurmayı, onu yerde kontrol etmeyi ve fiziksel olarak yormayı planlıyor.

«Onu sürekli baskı altında tutacağım, kontrol edeceğim, yoracağım ve nakavt edeceğim. UFC 330’da Ian Garry’yi üç raunt içinde yeneceğim».

Bu plan, Makhachev’in alışılmış tarzına uyuyor: Rakibini kafese sıkıştırma, tekdovnlarla yere alma ve üst pozisyondan kontrol etme konusunda son derece etkili.

Bununla birlikte Garry, mesafeyi koruma, ayakta hızlı hareket etme ve kontra vuruşlar yapma becerisiyle öne çıkıyor. Bu nedenle maçtaki temel taktik mücadele, Makhachev’in mesafeyi kısaltıp kısaltamayacağı ya da İrlandalı rakibin dövüşü ayakta tutup tutamayacağı etrafında şekillenecek.

Garry sıradan bir rakip değil

Ian Machado Garry, UFC yarı orta sıklet sıralamasında birinci sırada bulunuyor. Profesyonel kariyerinde 17 galibiyet ve bir mağlubiyet var. İrlandalı sporcu, yedi maçı nakavtla, bir maçı ise pes ettirme veya submission yöntemiyle tamamladı.

Garry son üç maçını da kazandı. UFC, Carlos Prates, Michael Page ve eski şampiyon Belal Muhammad karşısındaki galibiyetlerini onun şampiyonluk fırsatına ulaşmasını sağlayan başlıca etkenler olarak gösterdi.

Makhachev de rakibini yeni neslin aç ve hedefleri büyük temsilcilerinden biri olarak nitelendirdi:

«Galibiyete aç, UFC şampiyonu olmak istiyor. Ancak ben her açıdan üstünüm».

Garry’nin kariyerindeki tek mağlubiyet, Shavkat Rakhmonov karşısında beş raunt süren yakın bir mücadelede geldi. İrlandalı dövüşçü bunun ardından yeniden galibiyet serisi yakaladı ve sıkletin bir numaralı rakibi oldu.

Makhachev’in ilk unvan savunması

UFC 330, 15 Ağustos’ta ABD’nin Philadelphia kentindeki Xfinity Mobile Arena’da düzenlenecek. Saat farkı nedeniyle ana maç Özbekistan’da 16 Ağustos’a denk geliyor.

Bu, Makhachev’in yarı orta sıklet kemerini kazanmasından sonraki ilk unvan savunması olacak.

Maç detayları

Bilgi

Turnuva

UFC 330

Maç

Islam Makhachev — Ian Machado Garry

Statü

Yarı orta sıklet şampiyonluk mücadelesi

ABD’deki tarih

15 Ağustos

Özbekistan saatine göre

16 Ağustos

Yer

Philadelphia, ABD

Makhachev’in tahmini

Üç raunt içinde galibiyet

Tarihi gece öncesi büyük söz

Makhachev’in Garry’yi üç rauntta mağlup edeceğini söylemesi, maç öncesindeki baskıyı daha da artırdı. Artık şampiyonun yalnızca kazanması değil, tahminini oktagonda gerçekleştirmesi de bekleniyor.

Sözünü tutarsa tek gecede üç önemli başarı elde edecek: Kemerini ilk kez savunacak, Garry’nin şampiyonluk hayalini sona erdirecek ve Anderson Silva’nın tarihi rekorunu kıracak.

Ancak Garry için de bu, kariyerindeki en büyük fırsat. Makhachev’in galibiyet serisine son verirse UFC’deki güç dengesini tek gecede değiştirebilir.

Sizce mücadele gerçekten üç raunt içinde mi sona erecek, yoksa Garry şampiyonu beş rauntluk zorlu bir sınava mı zorlayacak? Fikrinizi yorumlarda paylaşın ve makaleyi Telegram’da veya diğer sosyal ağlarda spor meraklılarıyla paylaşın!

Islam MakhachevIan GarryAnderson SilvaUFC
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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