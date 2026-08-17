Yeni rekor: Islam Makhachev Garry karşılaşmasının sırlarını açıkladı

ABD'nin Philadelphia kentinde düzenlenen UFC 330 numaralı turnuvanın ana maçında yarı orta sıklet şampiyonu Islam Makhachev 1 numaralı rakip Ian Machado Garryyi mağlup ederek şampiyonluk kemerini başarıyla korudu.

Çekişmeli geçen 25 dakikalık karşılaşmanın ardından Rus şampiyon, dördüncü rauntta yaşanan ve neredeyse nakavta yol açabilecek tehlikeli anın ayrıntılarını açıkladı.

Makhachev, rakibini yere savurduğu («slam») sırada beklenmedik ve sert bir çarpışma yaşandığını belirtti:

«Dördüncü rauntta onu köşeye sıkıştırıp “slam” yaptım. Tekrarını izleyebilirsiniz — başıyla burnumu sert biçimde yaraladı, ensesini doğrudan burnuma çarptı.

O anda birkaç saniyeliğine gözlerim karardı ve yıldızlar gördüm. Burnumun kırıldığını veya ciddi şekilde hasar gördüğünü hemen anladım. Ancak maçtan sonra doktorlar muayene etti ve ezilme dışında ciddi bir yaralanma olmadığını doğruladı».