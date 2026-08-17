Yeni rekor: Islam Makhachev Garry karşılaşmasının sırlarını açıkladı

·2·Spor
Yeni rekor: Islam Makhachev Garry karşılaşmasının sırlarını açıkladı

ABD'nin Philadelphia kentinde düzenlenen UFC 330 numaralı turnuvanın ana maçında yarı orta sıklet şampiyonu Islam Makhachev 1 numaralı rakip Ian Machado Garryyi mağlup ederek şampiyonluk kemerini başarıyla korudu.

Çekişmeli geçen 25 dakikalık karşılaşmanın ardından Rus şampiyon, dördüncü rauntta yaşanan ve neredeyse nakavta yol açabilecek tehlikeli anın ayrıntılarını açıkladı.

«Ensesini doğrudan burnuma çarptı»: 4. raunttaki tehlikeli an

Makhachev, rakibini yere savurduğu («slam») sırada beklenmedik ve sert bir çarpışma yaşandığını belirtti:

«Dördüncü rauntta onu köşeye sıkıştırıp “slam” yaptım. Tekrarını izleyebilirsiniz — başıyla burnumu sert biçimde yaraladı, ensesini doğrudan burnuma çarptı.

O anda birkaç saniyeliğine gözlerim karardı ve yıldızlar gördüm. Burnumun kırıldığını veya ciddi şekilde hasar gördüğünü hemen anladım. Ancak maçtan sonra doktorlar muayene etti ve ezilme dışında ciddi bir yaralanma olmadığını doğruladı».

Hakem kararı ve tartışmalı dördüncü raunt

Oktagondaki beş rauntluk mücadele hakemlerin oybirliğiyle verdiği kararla sona erdi, ancak rauntların puanlanmasında farklılıklar görüldü:

  • İki hakemin görüşü: Sal D'Amato ve Mike Bell, beş raundun dördünü 49-46 puanla mevcut şampiyon lehine değerlendirdi;

  • Üçüncü hakemin puanlaması: Eric Colon ise rakip Garry'nin yalnızca üçüncü değil, o sert çarpışmanın yaşandığı dördüncü raundu da kazandığına hükmederek 48-47 puan verdi.

Anderson Silva'nın tarihi rekoru kırıldı

Ian Garry karşısındaki bu zafer, dünya MMA tarihinde yeni bir sayfa açtı:

  • Üst üste 17. galibiyet: Bu, Islam Makhachev'in UFC'deki üst üste 17. galibiyeti oldu;

  • Mutlak rekor: Bu sonuçla Rus dövüşçü, organizasyon tarihindeki en uzun galibiyet serisi konusunda efsanevi Anderson Silva'nın yıllardır süren rekorunu kırarak UFC tarihinin en büyük sporcuları arasındaki yerini sağlamlaştırdı.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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