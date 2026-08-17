Resmî: «Barcelona» ve «Manchester City» Rodri transferi için anlaşmaya vardı!

·18·Spor
Resmî: «Barcelona» ve «Manchester City» Rodri transferi için anlaşmaya vardı!

Dünya futbol piyasasında gerçek bir transfer «bombası» patladı. Katalan ekibi «Barcelona» kulübü, «Manchester City»ninön libero ve Ballon d'Or sahibi Rodri transferi konusunda İngiliz kulübüyle tam anlaşmaya vardı.

Dünyanın en güvenilir futbol muhabiri Fabrizio Romano'nun aktardığına göre «City» yönetimi, Katalan ekibinin sunduğu son resmî teklifi kabul etti ve taraflar el sıkıştı.

70 milyon avroluk teklif ve şartlar

Bu transfer, Katalan ekibinin yaz transfer dönemindeki en önemli ve en pahalı hedefi hâline geldi:

  • Transfer bedeli: Daha önce «Barcelona»nın 30 yaşındaki İspanyol orta saha oyuncusu için 60 milyon avro garantili ödeme ve ek olarak 10 milyon avro bonus şeklinde (toplam 70 milyon avro) bir teklif gönderdiği öğrenilmişti;

  • Manchester'daki 7 yıllık dönem: Rodri, 2019/20 sezonundan bu yana «Manchester City» formasını giydi ve takımın oyun sistemini belirleyen merkezi bir figür hâline geldi;

  • Son sezon istatistikleri: İspanyol yıldız, geçen sezon İngiltere Premier Liginde 21 maça çıkıp 1 gol kaydetti.

Tüm kupaları kazanmış Ballon d'Or sahibi

Rodri, Katalan kulübüne modern futbolda ulaşılabilecek tüm zirveleri fethetmiş mutlak bir şampiyon olarak katılıyor:

  • Uluslararası ve kıta düzeyinde: İspanya Millî Takımı ile Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası (EURO) zaferleri;

  • Kulüp düzeyinde hegemonya: «Manchester City» ile UEFA Şampiyonlar Ligi, Premier Lig (birden fazla kez), İngiltere Kupası, Lig Kupası, İngiltere Süper Kupası, UEFA Süper Kupası ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonlukları.

Bu transfer, Hansi Flick yönetimindeki «Barcelona»nın yalnızca La Liga'da değil, yeni sezondaki UEFA Şampiyonlar Liginde de en büyük favori hâline gelmesi yolunda atılmış belirleyici bir adım olarak değerlendiriliyor.

Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve makaleyi Telegram veya diğer sosyal medya platformları üzerinden tanıdıklarınızla paylaşın.

BarcelonaManchester CityRodriFabrizio RomanoHansi Flick
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Resmen: İskoçya Milli Takımı’na yeni teknik direktör atandı!Resmen: İskoçya Milli Takımı’na yeni teknik direktör atandı!Bugün, 09:27Maresca, Arsenal karşısındaki 0-3’lük yenilginin nedenlerini açıkladıMaresca, Arsenal karşısındaki 0-3’lük yenilginin nedenlerini açıkladıBugün, 09:13Mourinho'nun değerlendirmesi: Real yeni sezona hangi durumda giriyor?Mourinho'nun değerlendirmesi: Real yeni sezona hangi durumda giriyor?Bugün, 09:04Wembley'deki şov: Arteta zaferin sırrının ne olduğunu açıkladı...Wembley'deki şov: Arteta zaferin sırrının ne olduğunu açıkladı...Bugün, 08:58Fransa’da sansasyon: Lens, PSG’yi yenerek Süper Kupa’yı kazandıFransa’da sansasyon: Lens, PSG’yi yenerek Süper Kupa’yı kazandıBugün, 08:50«Paxtakor» yenilgisinin ardından Ro‘ziqul Berdiyev’den olay yaratan röportaj!«Paxtakor» yenilgisinin ardından Ro‘ziqul Berdiyev’den olay yaratan röportaj!Dün, 23:56
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Shakira, Mbappe ile iletişime geçmek için kimden yardım istediğini açıkladı
Shakira, Mbappe ile iletişime geçmek için kimden yardım istediğini açıkladı
Samimi an: Abduqodir Husanov, Kazakistan efsanesine video mesaj gönderdi
Samimi an: Abduqodir Husanov, Kazakistan efsanesine video mesaj gönderdi
Lamine Yamal finalin ardından Messi'nin kendisine söylediği sözleri açıkladı
Lamine Yamal finalin ardından Messi'nin kendisine söylediği sözleri açıkladı
12 günlük risk şampiyonluğa dönüştü: Muradov tarih yazdı (video)
12 günlük risk şampiyonluğa dönüştü: Muradov tarih yazdı (video)
Cristiano Ronaldo Portekiz milli takım kariyerini noktalayacağı tarihi belirledi
Cristiano Ronaldo Portekiz milli takım kariyerini noktalayacağı tarihi belirledi
Abdukodir Khusanov'un ardından: Lens bir Özbek yıldızı daha için harekete geçti
Abdukodir Khusanov'un ardından: Lens bir Özbek yıldızı daha için harekete geçti
Totti'den Shomurodov'a: Roma'daki adaletsizlikten 2026 Dünya Kupası tarihine
Totti'den Shomurodov'a: Roma'daki adaletsizlikten 2026 Dünya Kupası tarihine
Abduqodir Hüsanov'un ilk maçı kaç puanla ödüllendirildi?
Abduqodir Hüsanov'un ilk maçı kaç puanla ödüllendirildi?