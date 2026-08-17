Resmî: «Barcelona» ve «Manchester City» Rodri transferi için anlaşmaya vardı!

Dünya futbol piyasasında gerçek bir transfer «bombası» patladı. Katalan ekibi «Barcelona» kulübü, «Manchester City»ninön libero ve Ballon d'Or sahibi Rodri transferi konusunda İngiliz kulübüyle tam anlaşmaya vardı.

Dünyanın en güvenilir futbol muhabiri Fabrizio Romano'nun aktardığına göre «City» yönetimi, Katalan ekibinin sunduğu son resmî teklifi kabul etti ve taraflar el sıkıştı.

70 milyon avroluk teklif ve şartlar

Bu transfer, Katalan ekibinin yaz transfer dönemindeki en önemli ve en pahalı hedefi hâline geldi:

Transfer bedeli: Daha önce «Barcelona»nın 30 yaşındaki İspanyol orta saha oyuncusu için 60 milyon avro garantili ödeme ve ek olarak 10 milyon avro bonus şeklinde (toplam 70 milyon avro) bir teklif gönderdiği öğrenilmişti;

Manchester'daki 7 yıllık dönem: Rodri, 2019/20 sezonundan bu yana «Manchester City» formasını giydi ve takımın oyun sistemini belirleyen merkezi bir figür hâline geldi;

Son sezon istatistikleri: İspanyol yıldız, geçen sezon İngiltere Premier Liginde 21 maça çıkıp 1 gol kaydetti.

Tüm kupaları kazanmış Ballon d'Or sahibi

Rodri, Katalan kulübüne modern futbolda ulaşılabilecek tüm zirveleri fethetmiş mutlak bir şampiyon olarak katılıyor:

Uluslararası ve kıta düzeyinde: İspanya Millî Takımı ile Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası (EURO) zaferleri;

Kulüp düzeyinde hegemonya: «Manchester City» ile UEFA Şampiyonlar Ligi, Premier Lig (birden fazla kez), İngiltere Kupası, Lig Kupası, İngiltere Süper Kupası, UEFA Süper Kupası ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonlukları.

Bu transfer, Hansi Flick yönetimindeki «Barcelona»nın yalnızca La Liga'da değil, yeni sezondaki UEFA Şampiyonlar Liginde de en büyük favori hâline gelmesi yolunda atılmış belirleyici bir adım olarak değerlendiriliyor.

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