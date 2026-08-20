João Cancelo, Barcelona tanıtımının ardından öfkeyle soyunma odasına gitti

·2·Spor
João Cancelo, Barcelona tanıtımının ardından öfkeyle soyunma odasına gitti

İspanya’nın Barcelona kulübünde forma giyen João Cancelo, geleneksel Joan Gamper Kupası maçı öncesindeki takım tanıtım törenine katılamadı ve bunun ardından sert tepki göstererek stadyum tüneline gitti. Bu beklenmedik olay, kulüp taraftarlarını ve takım üyelerini şaşırttı. Goal.com haber veriyor.

GOAL.com’un haberine göre Portekizli futbolcunun tanıtım sırasında sahaya çıkamamasının nedeni, belgeleriyle ilgili idari gecikmelerdi. Cancelo, 2 numaralı formayla stadyum tünelinde takım arkadaşlarıyla birlikte çıkmayı bekliyordu ancak kayıt işlemi tamamlanmadığı için plan değişti.

İdari engeller ve sözleşme meseleleri

Edinilen bilgilere göre Suudi Arabistan kulübü Al-Hilal, sezon sonunda sona ermesi beklenen João Cancelo’nun sözleşmesini erken feshetmek için futbolcuyla anlaşmaya varmıştı. Oyuncunun kalan maaşından feragat ederek serbest kalması gerekiyordu ancak transferin son resmî evrakları zamanında tamamlanamadı.

Kulüp yetkilileri, tanıtım sırasında Cancelo’yu yeni sezon kadrosunun önemli isimlerinden biri olarak taraftarlara tanıtmayı planlıyordu. Ancak beklenmedik bürokratik gecikmeler nedeniyle futbolcu resmî olarak hâlâ Al-Hilal oyuncusu statüsünde kaldı. Bu nedenle plan hayata geçirilemedi ve durum savunma oyuncusunu öfkelendirdi.

Kulübün diğer planları ve yeni transferler

Cancelo’nun tanıtıma katılımının iptal edildiği sırada Katalan kulübünün diğer yeni transferi, coşkulu karşılamayla ilgi odağı oldu. Manchester City’den 65 milyon sterlin karşılığında transfer edilen ve dört yıllık sözleşme imzalayan İspanyol orta saha oyuncusu Rodri, kendi sahasında taraftarlar tarafından sıcak bir şekilde karşılandı.

Rodri, özellikle 2026 Dünya Kupası’nın en iyi oyuncusu ödülünü kazanmış olmanın getirdiği büyük bir itibarla Katalonya’ya geldi. Ayrıca geçen sezonun ikinci yarısında ve 2023-24 sezonunda kiralık olarak bu takımda forma giydiği için yerel taraftarlar tarafından da yakından tanınıyordu.

Barcelona yönetimi ve teknik heyet artık tüm dikkatini yeni La Liga sezonunun başlangıcına çevirmiş durumda. Kulüp yetkilileri, perde arkasında João Cancelo’nun tesciliyle ilgili kalan sorunları en kısa sürede çözmek için yoğun şekilde çalışıyor.

João CanceloBarcelonaRodriJoan Gamper KupasıLa Liga
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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