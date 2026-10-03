Zinedine Zidane, İtalya ile berabere kaldıktan sonra neden hayal kırıklığına uğradığını açıkladı

UEFA Uluslar Ligi'nin merkez maçlarından birinde Fransa ve İtalya milli takımları 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından Fransız teknik direktör Zinedine Zidane düşüncelerini paylaştı ve oyundan memnun kalmasına rağmen sonuçtan duyduğu hayal kırıklığını gizlemedi.

Fransız çalıştırıcı, öğrencilerinin sahada üstün olduğunu ancak futboldaki küçük detayların galibiyeti almalarına engel olduğunu vurguladı.

«Oyuncularımla gurur duyuyorum»

Zinedine Zidane, TF1 kanalına verdiği röportajda maç analizi ve duyguları hakkında açık konuştu:

«Çok üzgünüm çünkü daha fazlasını hak etmiştik. Ancak futbol böyle bir şey. Maçı galibiyetle bitirmemiz gerekiyordu. Yine de oyuncularımla gurur duyuyorum. Sahada tüm güçlerini ortaya koydular, buna şüphe yok» dedi teknik direktör.

Uzman isim, maçın ilk ve ikinci yarısındaki taktiksel değişikliklere de değindi:

«İlk yarıda topa hakim olduk ancak bu sonuç getirmedi. Devre arasında tam olarak bu noktayı düzeltmeye çalıştık. Rakibe darbe vurmak için boş alanları kullanmak gerekiyor. Planladığımız oyunu sergileyebildik, İtalya ise kendi savunma tarzıyla hareket etti. Kalemizde ciddi bir tehlike neredeyse hiç olmadı.»

«Küçük bir detay her şeyi değiştirebilir»

Gazetecilerin Lucas da Cunha hakkındaki sorusunu yanıtlarken Zidane, takımın her bir üyesine tam güvendiğini belirtti: