«Aslanlar bile avın ne zaman bittiğini bilir»: Ibrahimović'ten Ronaldo'nun demarşı hakkında

·7·Spor
«Aslanlar bile avın ne zaman bittiğini bilir»: Ibrahimović'ten Ronaldo'nun demarşı hakkında

İsveç futbolunun efsanesi Zlatan Ibrahimović Cristiano Ronaldo’nun Portekiz milli takım kampından olaylı bir şekilde ayrılmasına tepki gösterdi. Her zaman keskin ve açık sözlü yorumlarıyla tanınan eski forvet, Portekizli yıldızın bu kararını saygısızlık olarak nitelendirdi.

Daha önce 41 yaşındaki Ronaldo'nun, UEFA Uluslar Ligi kapsamındaki Norveç maçında sahaya sürülmemesi ve tüm karşılaşmayı yedek kulübesinde geçirmesi nedeniyle takım kampını terk ettiği ve milli takım kariyerini noktalama kararı aldığı bildirilmişti.

«Kendi yarattığın mirası egon yüzünden mahvetme»

Zlatan Ibrahimović, Ronaldo'nun yaşını kabul etmesi ve zamanında bırakmayı bilmesi gerektiğini vurguladı:

«Kendi yarattığın mirası egon yüzünden mahvetmemelisin. Portekiz milli takım kampından takım arkadaşlarınla konuşmadan ayrılmak mı? Bu bir saygısızlık. Artık genç olmadığını anlamalısın.

Zlatan'a bak. Ben de bir zamanlar gençtim. En üst seviyede oynadım ve sonra kariyerimi noktaladım. Aslanlar bile avın ne zaman bittiğini bilir» dedi Ibrahimović.

Ronaldo çevresindeki kriz büyüyor

Cristiano'nun milli takımdaki geleceği ve teknik heyetle yaşadığı anlaşmazlık, uluslararası spor kamuoyunda hala hararetle tartışılıyor. Norveç maçı sonrası yaşanan itirazların ardından takımdan ayrılan 41 yaşındaki forvetin bir sonraki adımının ne olacağı belirsizliğini koruyor.

Zlatan IbrahimovićCristiano RonaldoPortekiz Milli TakımıUEFA Uluslar LigiFutbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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