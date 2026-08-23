Özbekistanlı judocular Dünya Şampiyonasında ilk 3'te: 6 madalya kazanıldı

·53·Spor
Özbekistanlı judocular Dünya Şampiyonasında ilk 3'te: 6 madalya kazanıldı

Ekvador'un Guayaquil şehrinde düzenlenen Gençler Dünya Judo Şampiyonası'nda bireysel müsabakalar sona erdi. Turnuvanın son günü, Özbekistan milli takımı için bir başka sevindirici olayla hatırlandı.

Finale kadar yükselen Jurabek Eshpulatov, final mücadelesinin ardından gümüş madalyanın sahibi oldu.

Böylece Özbekistan judo milli takımı, bireysel müsabakaları toplam 6 madalya ile tamamladı ve genel klasmanda ilk üçte yer aldı.

1. Son günde Jurabek Eshpulatov finale kadar yükseldi

Turnuvanın son gününde dikkatler, 90 kilogram kategorisinde mücadele eden Jurabek Eshpulatov'un üzerindeydi.

Sporcumuz turnuva boyunca finale kadar ulaştı ve dünya şampiyonasını gümüş madalya ile tamamladı.

Bu sonuç, Özbekistan delegasyonunun madalya koleksiyonunu daha da zenginleştirdi ve bireysel müsabakalardaki toplam sayıyı 6'ya çıkardı.

Jurabek Eshpulatov'un gümüş madalyası, Özbekistan takımı için şampiyonanın son günündeki önemli sonuçlardan biri oldu.

2. Özbekistan 6 madalya ile ilk üçte

Özbekistanlı genç judocular, dünya şampiyonasının bireysel müsabakalarında 1 altın, 1 gümüş ve 4 bronz madalya kazandı.

Madalya

Sayı

Altın

1

Gümüş

1

Bronz

4

Toplam

6

Sonuç olarak Özbekistan judo milli takımı, genel klasmanda ilk üçte yer aldı.

Bu gösterge, genç judosunda ülkenin yüksek potansiyelini bir kez daha kanıtladı.

3. Dünya Şampiyonasında madalya kazanan tüm sporcularımız

Özbekistan milli takımına madalya kazandıran sporcular şunlardır:

Altın madalya:

  • 40 kg — Iroda Sirojiddinova

Gümüş madalya:

  • 90 kg — Jurabek Eshpulatov

Bronz madalyalar:

  • 55 kg — Bobur Yusupov

  • 73 kg — Behruzbek Usmonov

  • 44 kg — Alina Kolyucheva

  • 48 kg — Charos Hikmatova

Böylece altı genç Özbek judocu dünya şampiyonasında madalya kazananlar arasına girdi.

4. Turnuva henüz tamamen sona ermedi

Bireysel müsabakalar bitmiş olsa da, Guayaquil'deki dünya şampiyonası programı devam ediyor.

Bugün turnuvada karma takım müsabakaları yapılacak. Yani Özbekistan milli takımının madalya sayısını artırma şansı devam ediyor.

Takım müsabakalarında sporcuların uyumu ve genel hazırlığı belirleyici öneme sahiptir.

Ekvador'daki en önemli sonuç — Özbekistan'da yeni bir nesil yetişiyor

Guayaquil'deki dünya şampiyonasının bireysel müsabakaları, Özbek judosu için önemli bir sonuçla sona erdi: 1 altın, 1 gümüş ve 4 bronz — toplam 6 madalya.

En önemlisi, bu sonuç tesadüfi bir başarı değildir. Farklı ağırlık kategorilerinde altı sporcunun madalya mücadelesinde başarı kazanması, Özbek judosunda yeni nesil temsilcilerin uluslararası arenada potansiyellerini sergilediğini gösterdi.

Şimdi tüm dikkatler karma takım müsabakalarına çevrildi. Genç Özbek judocular Ekvador'daki başarılı performanslarını bir madalya ile daha sürdürebilecek mi — bugün belli olacak.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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