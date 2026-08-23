Yeni transfer planı: Barcelona Portekizli yıldız için 60 milyon Euro ödeyecek mi?

Barcelona, yaz transfer döneminde savunma hattını güçlendirmek için seçenekleri değerlendiriyor. Katalan ekibinin odağında Sporting CP ve Portekiz milli takımı savunmacısı Gonçalo Inácio yer alıyor.

Mundo Deportivo haberine göre, Barcelona 24 yaşındaki Portekizli futbolcuyu transfer etme olasılığını araştırıyor. Ancak Katalanları kolay bir görev beklemiyor: Inácio'nun sözleşmesinde transferi için 60 milyon Euro'luk bir madde bulunuyor.

1. Barcelona, Inácio'yu neden takip ediyor?

Gonçalo Inácio, Sporting formasıyla birkaç sezondur istikrarlı bir performans sergileyen futbolculardan biri.

Portekiz milli takımının bir parçası olan savunmacı, Barcelona gözlemcilerine de yabancı değil. Katalan kulübü temsilcilerinin onun maçlarını birkaç yıldır takip ettiği belirtiliyor.

Barcelona için Inácio'nun en büyük avantajı; yaşı, üst düzey tecrübesi ve savunmadaki istikrarı.

24 yaşındaki futbolcu henüz kariyerinin zirvesine doğru ilerliyor olsa da, Portekiz ligi ve milli takım düzeyinde yeterli deneyime sahip.

2. Transfer bedeli ne kadar?

Inácio'yu kadroya katmak, Barcelona için finansal açıdan da ciddi bir karar olacak.

Sporting ile mevcut sözleşmesinde 60 milyon Euro tutarında bir serbest kalma maddesi bulunuyor. Ayrıca savunmacının Lizbon ekibiyle olan sözleşmesi Haziran 2030'a kadar devam ediyor.

Gösterge Bilgi Futbolcu Gonçalo Inácio Yaş 24 Ülke Portekiz Mevcut Kulübü Sporting Sözleşme Haziran 2030'a kadar Serbest kalma bedeli 60 milyon Euro

Dolayısıyla, Barcelona Inácio'yu getirmeye karar verirse, transfer için ciddi bir bütçe ayırması gerekecek.

3. Inácio geçen sezon nasıl oynadı?

Portekiz ligindeki son sezon, savunmacı için oldukça verimli geçti.

Inácio, Sporting formasıyla 29 maçta sahaya çıktı, 2 gol attı ve 3 asist yaptı.

Bir savunmacı için gol ve asistlerin ötesinde, asıl değeri savunmadaki güven veren müdahalelerinde yatıyor. Bu nedenle Barcelona, istatistiklerinin yanı sıra oyun tarzını da yakından inceliyor olabilir.

4. Barcelona'nınInácio'ya ilgisi yeni değil

Katalanların Inácio'ya olan ilgisi bugün ortaya çıkmış bir konu değil.

Kulüp gözlemcileri, Portekizli savunmacıyı birkaç sezondur takip ediyor. Bu da transfer ilgisinin tesadüfi olmadığını gösteriyor.

Şu anda ise Barcelona, Inácio'yu transfer etmenin gerçekçi yollarını arıyor.

En önemli soru: Barcelona 60 milyon Euro ödeyecek mi?

Gonçalo Inácio'nun Barcelona'ya transferi henüz gerçekleşmiş bir işlem değil. Katalan kulübü sadece Portekizli savunmacıyı kadrosuna katma olasılığını değerlendiriyor.

Ancak durumdaki en önemli rakam net: 60 milyon Euro.

Sporting ile 2030'a kadar sözleşmesi bulunan Inácio'yu almak için Barcelona'nın ciddi bir finansal karar alması gerekecek.

24 yaşındaki Portekizli savunmacının birkaç yıldır Katalanların radarında olması, transfer haberini daha da ilgi çekici kılıyor.

Şimdi asıl soru şu: Barcelona uzun süredir takip ettiği Inácio için 60 milyon Euro'luk adımı atacak mı, yoksa kulüp daha ucuz bir seçenek mi tercih edecek? Transfer döneminin son haftaları bu soruya yanıt verebilir.