Shomurodov Trabzon sınavında: Bilmeniz gereken 10 gerçek

·78·Spor
Shomurodov Trabzon sınavında: Bilmeniz gereken 10 gerçek

Türkiye Süper Ligi'nin ikinci haftası, merkez maçlarından birine ev sahipliği yapıyor. Vatandaşlarımız Eldor Shomurodov ve Abbosbek Fayzullayev forma giydiği İstanbul temsilcisi Başakşehir kulübü, ülkenin en köklü ve güçlü takımlarından biri olan Trabzonspor deplasmanına konuk olacak.

Bu kritik karşılaşma öncesinde Türkiye'nin önde gelen spor yayınlarından biri olan sporx.com sitesi, maçın kaderini belirleyebilecek en önemli 10 istatistiksel gerçeği yayınladı. Bu veriler, Trabzon'daki mücadelenin ne kadar çetin ve sürprizlere açık geçebileceğini gösteriyor.

Siz değerli futbolseverler için bu 10 önemli gerçeği sunuyoruz:

1. Shomurodov'un deplasman sessizliği

Başakşehir'in forveti ve Özbekistan milli takım kaptanı Eldor Shomurodov, geçen sezondan bu yana Süper Lig'in en golcü isimlerinden biri. Ancak istatistikler, deplasman verimliliğinin düşük olduğunu gösteriyor. Eldor'un son attığı 7 golün sadece biri deplasman maçında geldi (Mayıs 2026'da Gaziantep kalesine). Shomurodov'un bu maçta bu kötü seriye son vermesi gerekecek.

2. Onuachu, Başakşehir için gerçek bir baş ağrısı

Trabzonspor'un golcüsü Paul Onuachu, İstanbul kulübüne karşı oynadığı maçlarda özel bir verimlilik sergiliyor. Süper Lig'de Başakşehir'e karşı oynadığı dört maçın üçünde skora katkı sağladı ve hanesine 2 gol ve 1 asist yazdırdı.

3. Saviolo kulüp tarihine geçmek üzere

Ev sahibinin yeni transferi Noah Saviolo, tarihi bir sonucu tekrarlamayı hedefliyor. 2000/01 sezonundan bu yana Trabzonspor formasıyla Süper Lig'deki ilk iki maçında da gol atan ikinci yabancı oyuncu olabilir. Daha önce bu başarıya sadece Paul Onuachu ulaşmıştı.

4. Sezona deplasmanda başlamak Başakşehir için kabus

İstatistikler, İstanbul ekibinin sezon başındaki deplasman maçlarını çok kötü geçirdiğini doğruluyor. Başakşehir, 2016/17 sezonundan bu yana Süper Lig'de sezona deplasmanda başladığı dokuz durumun hiçbirinde galibiyet alamadı (2 beraberlik ve 7 mağlubiyet).

5. Trabzonspor, evinin kralı

Ev sahibi ekip, sezonu kendi sahasında açma konusunda harika bir istatistiğe sahip. Trabzonspor, Süper Lig'deki son 14 sezonun 11'inde kendi sahasındaki ilk maçını kazandı. Bu dönemdeki tek mağlubiyet Eylül 2020'de Beşiktaş'tan alındı.

6. Başakşehir tarihi başlangıcı tekrarlamak istiyor

Bu sezonun ilk haftasında Kocaelispor'u 2-0 mağlup eden Başakşehir, Trabzon'da da kazanarak sezona iki galibiyetle başlamayı hedefliyor. Takım en son 10 sezon önce, 2016/17 sezonunda bu başarıyı yakalamıştı.

7. Trabzon'da İstanbul kulüplerine geçit yok

Trabzonspor, kendi sahasında İstanbul takımlarına karşı çok başarılı bir seri sürdürüyor. Ev sahibi ekip, Süper Lig'deki son 13 maçın sadece birinde mağlup oldu (8 galibiyet ve 4 beraberlik). Tek mağlubiyet Şubat 2026'da Fenerbahçe'den (2:3) alındı.

8. Beş maçlık galibiyet hasreti

Başakşehir için Trabzon deplasmanı her zaman zor geçiyor. Takım, Süper Lig'de Trabzonspor deplasmanındaki son beş maçın hiçbirinde galibiyet alamadı (3 beraberlik ve 2 mağlubiyet). Bugün konuk ekip bu kara seriye son vermeye çalışacak.

9. Trabzonspor için en zorlu rakip

Trabzon stadı Başakşehir için zorlu olsa da, ikili maçlar tarihi bu karşılaşmaların ev sahibi için de kolay geçmediğini gösteriyor. Trabzonspor, Süper Lig tarihinde kendi sahasında en az iki kez konuk ettiği takımlar arasında, iç sahadaki galibiyet yüzdesi en düşük olan rakibi Başakşehir'dir (18 maçta 6 galibiyet - %33).

10. Altı maçlık yenilmezlik serisi

Genel istatistikler, Trabzonspor'un son dönemdeki belirgin üstünlüğünü gösteriyor. Takım, Süper Lig'de Başakşehir'e karşı oynadığı son altı maçın hiçbirinde mağlup olmadı (4 galibiyet ve 2 beraberlik). İstanbullular en son 2022/23 sezonunda Trabzon ekibini mağlup edebilmişti.

Kısa özet

Verilen gerçekler ve istatistikler Trabzonspor'un genel üstünlüğünü gösteriyor. Özellikle İstanbul takımlarına karşı yakalanan başarılı seri ve Başakşehir'in Trabzon'daki galibiyetsiz maçları ev sahibinin lehine işliyor.

Ancak Başakşehir'in Trabzon'da ev sahibi için en zorlu rakiplerden biri olması ve tarihsel olarak bu maçların her zaman dengeli geçmesi sürpriz sonuçlara kapı aralıyor. Eldor Shomurodov'un deplasmandaki gol verimliliğinin düşük olması Başakşehir için özel bir sorun olabilir, ancak Özbek forvet tam da böyle önemli bir maçta sahneye çıkıp takımına galibiyeti getirebilir. Abbosbek Fayzullayev'in yaratıcı oyunu da konuk ekibin hücumu için çok kritik olacak.

Gelecek maçın gerçek bir futbol şölenine ve iki güçlü takımın çetin mücadelesine dönüşeceği şüphesiz.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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