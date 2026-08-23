Harry Kane ve Vincent Kompany sezonun en iyileri seçildi

·16·Spor
Harry Kane ve Vincent Kompany sezonun en iyileri seçildi

Alman futbolunda geleneksel olarak düzenlenen prestijli bireysel ödüllerin yeni sahipleri belli oldu. Ünlü Kicker dergisinin, Alman Spor Yazarları Derneği'nin 659 üyesi arasında gerçekleştirdiği kapsamlı ankete göre, Münih ekibi Bayern Münih kulübünün forveti Harry Kane Almanya'da yılın futbolcusu seçildi.

İngiliz süper golcü, oylama sürecinde büyük bir üstünlük sağlayarak kariyerinde ilk kez bu prestijli ödüle layık görüldü.

Oylama sonuçları: Kane rakipsiz, Olise ikinci sırada

Gazeteciler arasında yapılan anketin sonuçları şu şekilde oluştu:

  • «Yılın Futbolcusu» kategorisi:

    • Harry Kane (Bayern Münih): 272 oyla 1. sırada yer aldı;

    • Michael Olise (Bayern Münih): 203 oyla 2. sırada yer aldı;

    • Deniz Undav (Stuttgart): 61 oy toplayarak ilk üçü tamamladı.

  • «Yılın Teknik Direktörü» kategorisi:

    • Münih ekibinin teknik direktörü Vincent Kompany 314 oy alarak Almanya'da sezonun en iyi teknik direktörü seçildi;

    • 2. sırayı Freiburg'un hocası Julian Schuster (87 oy) aldı;

    • 3. sıra ise Stuttgart teknik direktörü Sebastian Hoeneß'e (53 oy) gitti.

Tarihi ödüller ve ödül töreni

Alman futbolunda bu ödüller büyük bir tarihe ve prestije sahiptir:

  • Tarihi rekorlar: «Yılın Futbolcusu» ödülü 1960'tan beri verilmektedir ve efsanevi Franz Beckenbauer 4 ödülle mutlak rekorun sahibidir. 2002'den beri verilen «Yılın Teknik Direktörü» ödülünde ise Jürgen Klopp ve Felix Magath (3'er ödülle) liderlik yapmaktadır;

  • Törensel ödül takdimi: Harry Kane ve Vincent Kompany, ödüllerini Bundesliga'nın yeni sezonu kapsamındaki Bayern Münih – Stuttgart maçı öncesinde, Allianz Arena stadyumunda taraftarların önünde alacaklar.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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