Kevin De Bruyne, İtalyan futbolundaki büyük sorunu açıkladı...

Napoli'nin Belçikalı yıldız orta sahası Kevin De Bruyne, İtalya'nın prestijli Corriere dello Sport gazetesine verdiği özel röportajda, Serie A ve yerel kulüplerdeki en sancılı konulardan birine değindi. Deneyimli oyun kurucu, İtalyan futbolundaki genç yeteneklere yaklaşımı ve onlara şans verme sistemini sert bir dille eleştirdi.

De Bruyne'ye göre, İtalyan kulüplerinde genç oyuncuların yedek kulübesinde kalması, hem bireysel gelişimlerini hem de genel olarak ulusal futbolun ilerlemesini engelliyor.

Antonio Vergara olayı ve İtalya'daki yaklaşım

Belçikalı orta saha oyuncusu, Napoli'ye transfer olduğu ilk günlerde şahit olduğu şaşırtıcı durumu örnek gösterdi:

Beklenmedik fark: «Napoli'ye geldiğimde Antonio Vergara'yı gördüğümde, onun 18 yaşında gelecek vadeden bir genç olduğunu sanmıştım. Sonra öğrendim ki çoktan 23 yaşına gelmiş;

İngiltere ve Belçika tecrübesi: Belçika veya İngiltere'de 18 yaşına gelen yetenekli bir futbolcu, genellikle ilk 11'de düzenli olarak forma giymeye başlar. İtalya'da ise bu konuda tamamen farklı, muhafazakâr bir yaklaşım hakim;

Maç pratiği — gelişim faktörü: Genç oyuncuların düzenli olarak sahada top koşturmaları şart. Ancak büyük baskı ve gerçek maç pratiği sayesinde daha hızlı gelişebilir ve üst seviyeye çıkabilirler», dedi De Bruyne.

Serie A'da sistemsel reform ihtiyacı

Kevin De Bruyne'nin bu açıklaması, İtalyan spor kamuoyunda ve uzmanlar arasında geniş çaplı tartışmalara yol açtı: