Leandro Paredes, FIFA tarafından verilen cezayı eleştirdi

·1·Spor
Leandro Paredes, FIFA tarafından verilen cezayı eleştirdi

Arjantin milli takımı orta saha oyuncusu Leandro Paredes, Dünya Kupası finali sonrası yaşanan olaylar nedeniyle FIFA Disiplin Komitesi tarafından verilen on maçlık men cezasını aşırı sert ve adaletsiz olarak nitelendirdi. Goal.com'un haberine göre futbolcu, bu açıklamayı mevcut kulübü Boca Juniors formasıyla çıktığı yerel lig maçının ardından basın mensuplarına yaptı. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Hatırlatmak gerekirse, İspanya'nın kazandığı ve Ferran Torres'in uzatma dakikalarındaki golünün belirleyici olduğu Dünya Kupası finalinin sonu, kavgalar ve kargaşalarla bitmişti. Saha ortasında çıkan gerginliklerde aktif rol oynayan Leandro Paredes, en ağır cezalardan birini alarak on maçtan men edildi.

Cezaların orantısızlığı ve itirazlar

Paredes'e göre komitenin kararları tek taraflı ve oldukça abartılı. Kendisine göğsüyle vuran İspanyol futbolcu Gavi'ye sadece bir maçlık ceza verilmesini anlaşılmaz bir durum olarak nitelendirdi. Gavi, takım arkadaşı Eric Garcia'yı korumaya çalışırken kargaşaya karışmıştı.

Arjantin kadrosunda sadece Paredes değil, Nahuel Molina da ağır bir cezaya çarptırıldı. Maçın son dakikalarında Rodri'ye yönelik sert müdahaleleri nedeniyle yedi maç men cezası aldı. Bu keskin farklar, Arjantin Futbol Federasyonu (AFA) ve futbolcular arasında ciddi tepkilere yol açtı.

AFA'nın hamleleri ve cezalar

Arjantin Futbol Federasyonu, FIFA kararlarına karşı resmen itiraz etmeye hazırlanıyor. Uzmanlar, yaptırımları hafifletmek için temyize gitme konusunu değerlendiriyor. Aynı zamanda AFA, turnuva boyunca disiplin kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 275 bin avro para cezasına çarptırıldı.

Bu ihlallerin en büyüğü, Arjantin milli takımının İngiltere'ye karşı kazandığı yarı final galibiyetinden sonra yaşanmıştı. O dönemde Lionel Messi, Cristian Romero, Giovani Lo Celso ve Lisandro Martinez gibi kilit oyuncular, Falkland Adaları üzerindeki Arjantin egemenliğini savunan pankartlar açarak kamuoyunda büyük tepkilere neden olmuştu.

Leandro ParedesFIFAArjantinİspanyaFutbol
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Özbek El-Klasikosu: Neftchi, Pakhtakor'u mağlup ederek çeyrek finale yükseldiÖzbek El-Klasikosu: Neftchi, Pakhtakor'u mağlup ederek çeyrek finale yükseldiBugün, 21:28Dünya Şampiyonasında gümüş madalya: Özbek sporcu kızlar podyuma çıktıDünya Şampiyonasında gümüş madalya: Özbek sporcu kızlar podyuma çıktıBugün, 20:53Liverpool'da neler oluyor? Anfield'daki dramanın ardından yine puan kaybı!Liverpool'da neler oluyor? Anfield'daki dramanın ardından yine puan kaybı!Bugün, 18:54Liu Ce, Şanghay'daki UFC debutunda rakibini 1. rauntta nakavt etti (Video)Liu Ce, Şanghay'daki UFC debutunda rakibini 1. rauntta nakavt etti (Video)Bugün, 18:34Şanghay'da sessizlik: Denise Gomes Çinli yıldızı ilk rauntta nakavt ettiŞanghay'da sessizlik: Denise Gomes Çinli yıldızı ilk rauntta nakavt ettiBugün, 18:23Bunyodkor'da beklenmedik değişiklik: üç İtalyan ayrıldıBunyodkor'da beklenmedik değişiklik: üç İtalyan ayrıldıBugün, 18:19
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Samimi an: Abduqodir Husanov, Kazakistan efsanesine video mesaj gönderdi
Samimi an: Abduqodir Husanov, Kazakistan efsanesine video mesaj gönderdi
12 günlük risk şampiyonluğa dönüştü: Muradov tarih yazdı (video)
12 günlük risk şampiyonluğa dönüştü: Muradov tarih yazdı (video)
Detaylar: Eldor Shomurodov'un Türkiye'deki ses getiren transferi durduruldu
Detaylar: Eldor Shomurodov'un Türkiye'deki ses getiren transferi durduruldu
Abdukodir Khusanov'un ardından: Lens bir Özbek yıldızı daha için harekete geçti
Abdukodir Khusanov'un ardından: Lens bir Özbek yıldızı daha için harekete geçti
Abduqodir Hüsanov'un ilk maçı kaç puanla ödüllendirildi?
Abduqodir Hüsanov'un ilk maçı kaç puanla ödüllendirildi?
Abdumalik Yorbutayev Erivan'da yeniden parladı: Doev nakavt oldu (video)
Abdumalik Yorbutayev Erivan'da yeniden parladı: Doev nakavt oldu (video)
Yamal doğum gününde sıra dışı bir “Pembe Parti” düzenledi
Yamal doğum gününde sıra dışı bir “Pembe Parti” düzenledi
Husanov'dan ustalık sınıfı: %97 isabet ve 97 topla buluşma (video)
Husanov'dan ustalık sınıfı: %97 isabet ve 97 topla buluşma (video)