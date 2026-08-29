Leandro Paredes, FIFA tarafından verilen cezayı eleştirdi

Arjantin milli takımı orta saha oyuncusu Leandro Paredes, Dünya Kupası finali sonrası yaşanan olaylar nedeniyle FIFA Disiplin Komitesi tarafından verilen on maçlık men cezasını aşırı sert ve adaletsiz olarak nitelendirdi. Goal.com'un haberine göre futbolcu, bu açıklamayı mevcut kulübü Boca Juniors formasıyla çıktığı yerel lig maçının ardından basın mensuplarına yaptı. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Hatırlatmak gerekirse, İspanya'nın kazandığı ve Ferran Torres'in uzatma dakikalarındaki golünün belirleyici olduğu Dünya Kupası finalinin sonu, kavgalar ve kargaşalarla bitmişti. Saha ortasında çıkan gerginliklerde aktif rol oynayan Leandro Paredes, en ağır cezalardan birini alarak on maçtan men edildi.

Cezaların orantısızlığı ve itirazlar

Paredes'e göre komitenin kararları tek taraflı ve oldukça abartılı. Kendisine göğsüyle vuran İspanyol futbolcu Gavi'ye sadece bir maçlık ceza verilmesini anlaşılmaz bir durum olarak nitelendirdi. Gavi, takım arkadaşı Eric Garcia'yı korumaya çalışırken kargaşaya karışmıştı.

Arjantin kadrosunda sadece Paredes değil, Nahuel Molina da ağır bir cezaya çarptırıldı. Maçın son dakikalarında Rodri'ye yönelik sert müdahaleleri nedeniyle yedi maç men cezası aldı. Bu keskin farklar, Arjantin Futbol Federasyonu (AFA) ve futbolcular arasında ciddi tepkilere yol açtı.

AFA'nın hamleleri ve cezalar

Arjantin Futbol Federasyonu, FIFA kararlarına karşı resmen itiraz etmeye hazırlanıyor. Uzmanlar, yaptırımları hafifletmek için temyize gitme konusunu değerlendiriyor. Aynı zamanda AFA, turnuva boyunca disiplin kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 275 bin avro para cezasına çarptırıldı.

Bu ihlallerin en büyüğü, Arjantin milli takımının İngiltere'ye karşı kazandığı yarı final galibiyetinden sonra yaşanmıştı. O dönemde Lionel Messi, Cristian Romero, Giovani Lo Celso ve Lisandro Martinez gibi kilit oyuncular, Falkland Adaları üzerindeki Arjantin egemenliğini savunan pankartlar açarak kamuoyunda büyük tepkilere neden olmuştu.