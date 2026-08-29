«Bizi bu kış kırmak istiyorlar»: Kuleba, Kiev için beklenen korkunç planları açıkladı

·2·Dünya
«Bizi bu kış kırmak istiyorlar»: Kuleba, Kiev için beklenen korkunç planları açıkladı

Ukrayna'nın eski Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, «Politnavigator» yayınına verdiği demeçte, ülkeyi bekleyen sonbahar-kış dönemi ve savaşın bir sonraki kritik aşaması hakkında ciddi uyarılarda bulundu. Eski diplomat, Rus tarafının ana stratejik baskısının başkent Kiev'e odaklandığını belirtti.

Kuleba, önümüzdeki kışın Ukrayna için her açıdan en zorlu sınav dönemi olacağını ve şiddetli çatışmaların beklendiğini kaydetti.

«Amaç, Kiev'de hayatı dayanılmaz kılmak»: İç huzursuzluk riski

Eski bakan, başkentteki altyapıya ve tedarik sistemine yönelik tehditleri analiz etti:

  • Reaktif «Geran»lar ve sürekli endişe: «Kiev'de gece gündüz hava alarmlarının çalması ve reaktif 'Geran' dronları ile düzenlenen saldırıların sıradan bir hale geleceğini» söyleyen Kuleba;

  • Sosyal ve siyasi sonuçlar: «Rusya, Kiev'deki hayatı mümkün olduğunca zorlaştırarak iç siyasi sonuçlar doğurmaya, yani halkın öfkesini kendi hükümetine karşı yöneltmeye çalışıyor;

  • Depolar ve tedarik krizi: Eğer Kiev çevresindeki tedarik depoları yok edilirse, şehre ürün ve temel ihtiyaç maddelerinin ulaştırılmasında büyük kesintiler başlayacak. Kimseyi korkutmak istemiyorum ancak gerçekleri doğru anlamak gerekiyor: Ukrayna sonbahara son derece karmaşık koşullar altında giriyor».

«İkinci cephe» iddiası ve Trump'ın reddi

Kuleba, Rusya'nın uluslararası planları konusunda da tartışmalı görüşler dile getirdi:

  • Baltık yönü: Eski Dışişleri Bakanı, Kremlin'in Baltık devletlerine karşı bir «ikinci cephe» açmaya yaklaştığını iddia etti;

  • Donald Trump'ın pozisyonu: Bununla birlikte, kısa süre önce ABD Başkanı Donald Trump Rusya lideri Vladimir Putin'in NATO ülkelerine saldırma niyeti olduğu yönündeki iddiaları resmen reddederek, böyle bir senaryonun gerçeği yansıtmadığını belirtmişti.

UkraynaRusyaKievDmitriy KulebaDonald Trump
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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