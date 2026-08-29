Nepal'de korkunç kıyamet: 675 kişi hayatını kaybetti, 3 bin kişi kayıp
Nepal'in kuzeyindeki dağlık bölgelerde meydana gelen korkunç doğal afet, bölge tarihindeki en büyük kayıplara yol açıyor. AFP ajansının acil durum hizmetlerine dayandırdığı habere göre, devasa bir buzulun çöküşünün ardından başlayan yıkıcı sel ve heyelanlar sonucunda hayatını kaybedenlerin sayısı 675'e ulaştı, kayıp sayısı ise 3.000 kişiye yaklaşıyor.
Felaket; geniş kapsamlı köyleri, turizm merkezlerini ve stratejik öneme sahip ulaşım koridorlarını bir anda harabeye çevirdi.
Buzul çökmesi ve tıkanan nehir: Afet nasıl başladı?
Doğal afetin nedenleri ve felaketin kronolojisi belirlendi:
Langtang-Lirung Dağı'ndaki sarsıntı: Çarşamba sabahı yüksek dağ silsilesinde devasa bir buzul kütlesi çöktü;
Nehir yatağının tıkanması: Buzulun ardından gelen milyonlarca tonluk kaya ve çamur kütlesi, Lxende-Kxola nehrini tamamen tıkayarak büyük bir doğal baraj oluşturdu;
Yıkıcı dalga: Biriken suyun basıncı barajı yıkarak vadi boyunca yoluna çıkan tüm yapıları silip süpürdü. Sonuç olarak Katmandu ile Tibet'i birbirine bağlayan ünlü uluslararası güzergahtaki köprüler, yollar ve büyük elektrik santralleri tamamen yok oldu.
Yabancı turistler kuşatma altında: 320 kişiyle iletişim kesildi
Nepal Turizm Bakanlığı, bölgede bulunan yabancılar ve ziyaretçilerin durumuyla ilgili resmi rakamları açıkladı:
Kurtarılanlar: Şu ana kadar yürütülen hızlı tahliye sürecinde 621 yabancı turist tehlikeli bölgelerden başarıyla çıkarıldı;
İletişimi kesilenler: En az 320 yabancı turist ile iletişim tamamen kesilmiş olup, onları arama ve kurtarma operasyonları zorlu hava koşullarında devam etmektedir.
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