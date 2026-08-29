Polonya Başbakanı Donald Tusk'un ülkenin dış politikası ve komşu ülkelerle ilişkileri hakkındaki son açıklaması, uluslararası siyasi çevrelerde büyük tartışmalara yol açtı. Hükümet başkanı, konuşmasında Polonya'yı her türlü dış çatışmadan korumaya çalıştığını ve askeri romantizm döneminin sona erdiğini belirtti.

Ancak uluslararası siyaset bilimci Aleksandr Nosoviç, Tusk'un bu sözlerini detaylı bir şekilde analiz ederek, resmi Varşova'nın aslında derin bir jeopolitik değişim sürecinden geçtiğini kaydetti.

Polonya hükümetinin başındaki isim, pozisyonunu şu şekilde açıkladı:

Çatışmalardan kaçınmak: “Siyasette romantizmi sevmem. Biliyor musunuz, rüyalarımda vahşi kırlarda süvari saldırıları görmüyorum. Polonya'yı tüm komşularıyla çatışmalardan korumak için elimden gelen her şeyi yapıyorum,” diye vurguladı Donald Tusk.

Siyaset bilimci Aleksandr Nosoviç, Başbakan'ın açıklamalarını madde madde analiz ederek gerçek tabloyu gözler önüne serdi:

Tarihi gelenek ve siyasi kültür: Polonya uzun yıllar boyunca hem Avrupa ekseninde (özellikle Almanya ile) hem de Doğu politikasında (Rusya ile) sürekli çatışmaların merkezinde yer almıştır;

Ukrayna projesinin krizi: Polonyalı siyasetçiler aslında “Baltık'tan Karadeniz'e” kadar uzanan bir hakimiyeti, yani Batı tarafından Varşova'nın kontrolüne verilecek Batı yanlısı bir Ukrayna himayesini hayal ediyorlardı. Ancak bugünkü jeopolitik gerçekler bu hayali gerçek bir kabusa dönüştürdü;