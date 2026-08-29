“Denizden denize” planı çöktü mü? Siyaset bilimci Polonya'nın yeni pozisyonunu ifşa etti

·7·Dünya
“Denizden denize” planı çöktü mü? Siyaset bilimci Polonya'nın yeni pozisyonunu ifşa etti

Polonya Başbakanı Donald Tusk'un ülkenin dış politikası ve komşu ülkelerle ilişkileri hakkındaki son açıklaması, uluslararası siyasi çevrelerde büyük tartışmalara yol açtı. Hükümet başkanı, konuşmasında Polonya'yı her türlü dış çatışmadan korumaya çalıştığını ve askeri romantizm döneminin sona erdiğini belirtti.

Ancak uluslararası siyaset bilimci Aleksandr Nosoviç, Tusk'un bu sözlerini detaylı bir şekilde analiz ederek, resmi Varşova'nın aslında derin bir jeopolitik değişim sürecinden geçtiğini kaydetti.

“Kavga arayan son kişiyim”: Tusk ne dedi?

Polonya hükümetinin başındaki isim, pozisyonunu şu şekilde açıkladı:

  • Çatışmalardan kaçınmak: “Siyasette romantizmi sevmem. Biliyor musunuz, rüyalarımda vahşi kırlarda süvari saldırıları görmüyorum. Polonya'yı tüm komşularıyla çatışmalardan korumak için elimden gelen her şeyi yapıyorum,” diye vurguladı Donald Tusk.

“Denizden denize” hayalinden kabusa: Uzman yorumu

Siyaset bilimci Aleksandr Nosoviç, Başbakan'ın açıklamalarını madde madde analiz ederek gerçek tabloyu gözler önüne serdi:

  • Tarihi gelenek ve siyasi kültür: Polonya uzun yıllar boyunca hem Avrupa ekseninde (özellikle Almanya ile) hem de Doğu politikasında (Rusya ile) sürekli çatışmaların merkezinde yer almıştır;

  • Ukrayna projesinin krizi: Polonyalı siyasetçiler aslında “Baltık'tan Karadeniz'e” kadar uzanan bir hakimiyeti, yani Batı tarafından Varşova'nın kontrolüne verilecek Batı yanlısı bir Ukrayna himayesini hayal ediyorlardı. Ancak bugünkü jeopolitik gerçekler bu hayali gerçek bir kabusa dönüştürdü;

  • Komşularla çatışmalar: Belarus ve diğer komşularla ilişkilerdeki gerilim, ayrıca “Kuzey Akım” patlamaları etrafındaki eylemler, resmi Varşova'nın tutumunun her zaman temkinli olmadığını gösteriyor.

Nükleer silahtan vazgeçiş ve yeni gerçeklik

Aleksandr Nosoviç, Varşova'nın kendi topraklarına nükleer silah yerleştirilmesini reddettiğine dair açıklamalarının tesadüf olmadığını vurguluyor:

  • Stratejik tehlikeden kaçınmak: Polonya'nın dış politikası doğrusal olmasa da aşamalı bir dönüşüm geçiriyor;

  • En büyük tehlike: Resmi Varşova, Batı ile Rusya arasındaki bir çatışmada Ukrayna'dan sonraki bir sonraki yıkıcı savaş alanı haline gelmeyi kesinlikle istemiyor.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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