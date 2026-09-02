Almanya'da inanılmaz istatistik: 4 maçta 27 gol atıldı!

Almanya ikinci liginde Cumartesi günü oynanan maçlar gerçek bir gol festivaline ve rekorlar gecesine dönüştü. 29 Ağustos'ta oynanan sadece dört karşılaşmada fileler toplam 27 kez havalandı.

Turnuva tarihinde ilk kez bir günde oynanan maçlarda maç başına ortalama 6,8 gol düştü ve bu, 2. Bundesliga'nın kuruluşundan bu yana kaydedilen en yüksek gol ortalaması rekoru olarak resmen tescillendi.

Cumartesi gecesinin çılgın skorları

Günün dört karşılaşması da taraftarlara gerçek bir gol şöleni sundu:

Heidenheim 5:3 Dynamo Dresden: Ev sahibi ekip ile Dresden kulübü arasındaki kıran kırana mücadelede seyirciler tam 8 gole tanıklık etti;

Energie 3:4 Greuther Fürth: Konuk ekibin lehine sonuçlanan dramatik maçta filelere 7 gol bırakıldı;

Karlsruher 2:5 Wolfsburg: «Kurtlar» deplasmanda rakip kalesine 5 gol göndererek farklı bir galibiyet elde etti;

Nürnberg 4:1 Arminia: Günün son karşılaşmasında ev sahibi ekip, ikna edici ve farklı bir galibiyete imza attı.

Tarihi rekor: Rakamlar ne diyor?

Bu turun Alman futbolu için önemi: