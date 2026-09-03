Gelin, sular altında kalan kilisede diz boyu suda evlendi

Filipinler'de 1 Eylül günü sular altında kalan bir kilisede sıra dışı bir nikah töreni gerçekleşti. Bulacan eyaletinin Hagonoy kentindeki Vaftizci Yahya Kilisesi'ni şiddetli yağışlar nedeniyle diz boyu su basmasına rağmen, Leian Liese Galang ve Gilbert Chico düğünü ertelemedi.

Kilise yönetimi töreni başka bir güne ertelemeyi teklif etti. Ancak çift planlarından vazgeçmedi. Gelin, beyaz elbisesiyle suyun içinden geçerek sunağa doğru yürüdü.

Su seviyesi yüksek olduğu için gelinin elbisesi de özel olarak kısaltıldı. Törene 15'ten az yakınları katıldı.

Düğünden çekilen fotoğraf ve videolar sosyal medyada yayılarak birçok kullanıcının dikkatini çekti.