“Sıra İslam Makhachev’de”: Brendan Schaub, Umar’ın sansasyonel nakavtından sonra konuştu

·39·Spor
“Sıra İslam Makhachev’de”: Brendan Schaub, Umar’ın sansasyonel nakavtından sonra konuştu

Umar Nurmagomedov'un Şanghay'daki karşılaşmada beklenmedik bir şekilde mağlup olması MMA dünyasında hala geniş yankı uyandırıyor. Ünlü Amerikalı spor analisti ve eski UFC dövüşçüsü Brendan Schaub, kendi programı «Big Brown Breakdown»da bu maç üzerine değerlendirmelerde bulunurken, Dağıstan ekibinin uzun yıllardır süregelen yenilmezlik statüsünün sarsıldığını ve bir sonraki ağır darbenin hafif sıklet şampiyonu İslam Makhachev'e gelebileceğini vurguladı.

«Artık onlardan daha az korkuyorlar»: Schaub'un çarpıcı sonuçları

Analiste göre Umar'ın başarısızlığı sadece kaybedilen bir maçı değil, rakipler için devasa bir psikolojik ve taktiksel kapının aralandığını gösteriyor:

  • Zırhtaki çatlak: «Umar'ın sonucu, Nurmagomedov ekibinin zırhında küçük de olsa ciddi bir çatlak oluştuğunu açıkça gösterdi», dedi Schaub;

  • Makhachev için tehlikeli tahmin: «Sanırım artık sıra İslam Makhachev'e geldi. Kulağa çok garip gelebilir, biliyorum. Ancak artık rakipler onların ekibinden eskisi gibi çekinmiyor ve daha az korkuyor»;

  • Galibiyet planı ortaya çıktı: Uzmana göre, dünya genelindeki güçlü antrenörler ve rakip kamplar, Nurmagomedov ekolünden gelen dövüşçüleri nasıl yenebileceklerine ve baskılarını nasıl kırabileceklerine dair net bir oyun planı (gameplan) görmeye başladı.

«UFC Shanghai» şoku: Song Yadong'un ölümcül darbesi

Hatırlatmak gerekirse, Çin'de düzenlenen «UFC Shanghai» turnuvasının ana maçlarından biri mutlak bir sürprizle sonuçlanmıştı:

  • Çinli tecrübeli dövüşçü Song Yadong, maçın favorisi olarak görülen Rus Umar Nurmagomedovu 2. rauntta ağır bir darbeyle nakavt etti;

  • Bu mağlubiyet Umar'ın profesyonel kariyerindeki ilk yenilgisi oldu ve Khabib Nurmagomedov yönetimindeki Dağıstanlı dövüşçülerin yenilmezlik serisine ciddi bir darbe vurdu.

Çoğu hayran İslam Makhachev'in sıkletinin, fiziksel gücünün ve güreş potansiyelinin çok daha yüksek olduğunu vurgulasa da, Umar'ın nakavtı divizyondaki rakiplere Makhachev'e karşı maçlarda da psikolojik bir cesaret verebilir.

Sizce Brendan Schaub'un düşüncelerinde doğruluk payı var mı: Umar'ın mağlubiyeti gerçekten İslam Makhachev ve Dağıstan ekibinin döneminin sonuna mı işaret ediyor, yoksa bu sadece bir dövüşçünün tesadüfi taktiksel hatası mı? Makhachev bir sonraki maçlarında kemerini koruyabilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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