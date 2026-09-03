Beklenmedik dönüş: Carlos Queiroz yeniden Gana milli takımının başında

Afrika futbolunda beklenmedik ve ses getiren bir atama gerçekleşti. Gana Futbol Federasyonu, deneyimli Portekizli teknik direktör Carlos Queiroz ile milli takımın başına geri dönmesi konusunda resmen anlaştığını duyurdu. 73 yaşındaki ünlü teknik adamın «Kara Yıldızlar»ın başına tekrar geçmesi, uluslararası futbol kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

2026 Dünya Kupası macerası ve Son 16 turundaki acı veda

Queiroz'un takımdan ayrılışı ile geri dönüşü arasında sadece iki ay geçti:

İstifa nedeni: Teknik direktör, Temmuz ayı başında düzenlenen 2026 Dünya Kupası'nın Son 16 turunda Kolombiya'ya karşı alınan 0-1'lik mağlubiyetin ardından görevinden ayrılmıştı;

Gruptaki zorlu yolculuk: Ganalılar, grup aşamasında ciddi bir direnç göstererek Panama'yı 1-0 mağlup etmiş, turnuvanın favorilerinden İngiltere ile 0-0 berabere kalmış ve Hırvatistan'a 1-2 mağlup olarak play-off turuna yükselmişti.

Gana futbol yönetimi, kısa süre içinde takıma disiplin aşılayan uzman ismin yerini dolduracak uygun bir aday bulamayınca, tekrar Portekizli strateji ustasına güvenme kararı aldı.

Önlerinde yeni bir hedef: 2027 Afrika Uluslar Kupası elemeleri

Queiroz için dinlenmeye neredeyse hiç vakit yok. Milli takım şimdiden yeni bir resmi döngünün eşiğinde:

Eylül'de başlangıç: «Kara Yıldızlar», bu yılın Eylül ayından itibaren 2027 Afrika Uluslar Kupası eleme maçlarına başlayacak;

Gruptaki rakipler: Gana; kıtanın devlerinden Fildişi Sahili'nin yanı sıra her rakibe zor anlar yaşatabilen Gambiya ve Somali milli takımlarıyla aynı grupta yer alıyor.

Taktiksel disiplin ve sağlam savunma anlayışıyla tanınan 73 yaşındaki Carlos Queiroz'un deneyiminin, Gana'yı kıta şampiyonası finallerine taşıma konusunda kilit rol oynaması bekleniyor.

Sizce Gana Futbol Federasyonu'nun Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetten iki ay sonra Queiroz'u geri çağırma kararı doğru muydu? «Kara Yıldızlar» yenilenen kadrosuyla Fildişi Sahili engelini aşıp Afrika Kupası biletini alabilecek mi? Düşüncelerinizi ve tahminlerinizi yorumlarda paylaşın!