“Benzin” bitti: David Haye, Hrgović ve Itauma maçındaki ölümcül taktik hatayı açıkladı

·9·Spor
“Benzin” bitti: David Haye, Hrgović ve Itauma maçındaki ölümcül taktik hatayı açıkladı

Profesyonel boks ağır sıklet kategorisinde 29 Ağustos'ta Londra'da gerçekleşen IBF şampiyonluk kemeri mücadelesi, uzmanların ve hayranların odağında olmaya devam ediyor. İki sıklette eski mutlak dünya şampiyonu, efsanevi İngiliz boksör David Haye, «Built Different Boxing» YouTube kanalına verdiği röportajda Hırvat Filip Hrgović ile yenilgisiz Moses Itauma arasındaki dramatik maçı detaylı bir şekilde analiz etti. Haye, genç yıldızın deneyimli rakibine karşı yaptığı temel hatayı ortaya çıkardı.

«Sakinleş, tempoyu düşür»: Haye'in raunt aralarındaki endişesi

David Haye, maçın daha ilk bölümlerinde Itauma'nın enerjisini yanlış dağıtmaya başladığını ve aşırı risk aldığını belirtti:

  • 3. raunttaki hatalı strateji: «Üçüncü rauntta kendi kendime: “Tamam, artık taktik değiştirme vakti. Biraz daha sakinleşip rauntları puanla kazanmaya odaklanmalı” diye düşündüm. Ancak Moses her rauntta sadece sert yumruklara güvenmeye devam etti», diyor eski şampiyon;

  • 1. raunttan 7. raunda kadar kesintisiz baskı: İngiliz gelecek vadeden boksör, ara vermeden ileri atıldı: «Her molada içimden ona: “Sakinleş, tempoyu düşür” diye yalvarıyordum»;

  • 8. raunttaki serap: Sekizinci üç dakikalık bölümde Itauma tekrar saldırıya geçtiğinde, Haye bir an kendi fikrinden şüphe etti: «O an bir anlığına düşündüm: acaba onu hafife mi aldım? Belki de göründüğünden çok daha dayanıklıdır? Şahsen ben bu kadar çok ve ağır yumruğu üst üste atamazdım».

«"Benzin" bitti»: Ayakta zor duran Itauma ve Hrgović'in sabrı

Ancak mucize gerçekleşmedi; 12 rauntluk maraton için deneyim ve kondisyon yeterli değildi:

  • Fiziksel yorgunluk sınırı: «İşte her şey burada kökten değişti. "Benzin" bitti. Moses ağır ve hırıltılı nefes almaya başladı», diye anımsıyor Haye;

  • Tükenmiş haldeki korkunç güç: «İşin en ilginç yanı, tamamen yorgun ve ayakta zor durduğu halde bile Itauma, Hrgović'e öyle korkunç yumruklar attı ki, normalde bu kadar ağır darbeler herhangi bir ağır sıklet boksörünü nakavt edebilirdi»;

  • Zorlu final: Haye, mücadelenin son dakikalarını izlemenin zihinsel ve duygusal açıdan çok zor olduğunu gizlemedi.

IBF kemeri Hırvatistan'a gitti

Hatırlatalım, 29 Ağustos'ta Londra'daki kıran kırana geçen boks gecesinde Filip Hrgović, genç rakibinin şiddetine dayanarak dokuzuncu rauntta Itauma'yı teknik nakavtla mağlup etti ve ağır sıklette yeni IBF dünya şampiyonu oldu.

Sizce Moses Itauma deneyimsizliğin ve aceleciliğin kurbanı mı oldu, yoksa Hrgović'in demir gibi dayanıklılığı her türlü sert yumruğu sindirebilir miydi? Itauma bu ağır mağlubiyetten doğru dersleri çıkarıp tekrar şampiyonluk seviyesine dönebilecek mi? Yorumlarınızı bekliyoruz!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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