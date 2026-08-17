Kritik an: Javohir Sindarov turnuva sıralamasında kaçıncı sırada?

ABD'nin St. Louis kentinde dünya satranç elitinin katılımıyla prestijli Grand Chess Tour serisinin final etabı olan Sinquefield Cup 2026 turnuvası tüm heyecanıyla devam ediyor.

Klasik satranç kategorisinde, 9 turluk lig usulü formatta düzenlenen bu prestijli süper turnuvada dünyanın en güçlü 10 büyükustası şampiyonluk için mücadele ediyor. Turnuvada Özbekistan'ı temsil eden genç büyükustamız Javohir Sindarov 6. turda bir başka zorlu sınav verdi.

6. tur: Caruana karşısında beraberlik, Giri'nin tek galibiyeti

Altıncı tur karşılaşmalarında sert ve çekişmeli mücadeleler yaşandı:

Sindarov – Caruana karşılaşması: Javohir Sindarov, beyaz taşlarla turnuvanın liderlerinden ve dünya satranç yıldızı olan Amerikalı Fabiano Caruana ile karşılaştı ve inisiyatifi koruyarak berabere kaldı;

Turun tek galibiyeti: 6. turun tek sonuçlanan partisinde Hollandalı Anish Giri vatandaşı Jorden van Foreest'i mağlup etti. Diğer tüm eşleşmelerdeki karşılaşmalar beraberlikle sonuçlandı.

Geride kalan 6 turun ardından Sindarov'un hanesinde 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet bulunuyor; genç büyükusta şu ana kadar galibiyet alamadı.

7. tur öncesi turnuva sıralaması

Turnuvanın belirleyici bölümünün başlaması öncesinde sıralama şu şekilde oluştu:

1. sıra: Wesley So (ABD) — 4 puan (tek başına lider);

2–5. sıralar: Fabiano Caruana (ABD), Vincent Keymer (Almanya), Rameshbabu Praggnanandhaa (Hindistan) ve Maxime Vachier-Lagrave (Fransa) — 3,5'er puan ;

6–7. sıralar: Levon Aronian (ABD), Sam Sevian (ABD) — 3'er puan ;

8–9. sıralar: Javohir Sindarov (Özbekistan) — 2,5 puan (averajla 8. sırada), Anish Giri (Hollanda) — 2,5 puan ;

10. sıra: Jorden van Foreest (Hollanda) — 1 puan.

Bugün: Sindarov siyah taşlarla Vincent Keymer'e karşı

Bugün, 17 Ağustos'ta turnuvanın 7. tur karşılaşmaları oynanacak:

Günün karşılaşması: Javohir Sindarov, siyah taşlarla turnuvanın liderleri arasında yer alan güçlü Alman büyükusta Vincent Keymer ile karşı karşıya gelecek;

Başlangıç saati: Karşılaşmalar Taşkent saatiyle 22.00'de başlayacak.

Bu karşılaşma, Sindarov'un turnuva sıralamasında üst sıralara yükselmesi ve ilk galibiyetini alması açısından büyük önem taşıyor.

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