«Duble yaptım ama tatmin olmadım»: Torres, PSG'deki ilk maçı hakkında konuştu

Fransa Ligue 1'in 1. haftasında son şampiyon PSG, deplasmanda Rennes karşısında oldukça zorlu bir maç geçirdi. İlk yarıyı 0-2 geride kapatan Paris ekibi, 46. dakikada oyuna dahil olan yeni transfer Ferran Torres'in 71 ve 82. dakikalarda attığı iki golle mağlubiyetten kurtuldu.

Paris kulübü tarihinde Zlatan Ibrahimović ve Patrick Mboma'dan sonra ilk maçında duble yapan üçüncü futbolcu olan İspanyol forvet, karşılaşma sonrasında kulübün resmi sitesine verdiği röportajda duygularını paylaştı.

«İçimizden sadece galibiyet geçiyordu»: Forvetin eleştirel değerlendirmesi

İki gol atarak maçın kahramanı olmasına rağmen Torres, takım sonucu nedeniyle tam anlamıyla mutlu olmadığını gizlemedi:

«Tam anlamıyla tatmin olmadım. Çünkü içimizden sezonu sadece galibiyetle açmak geçiyordu. Ancak kazanamıyorsak bile en azından mağlubiyetten kaçınmamız gerekiyordu. Karışık duygular içindeyiz çünkü sahaya sadece kazanmak için çıkıyoruz», dedi İspanyol golcü.

Torres, takımın maç içindeki oyununu geliştirdiğini ve önümüzdeki maçlara daha güçlü hazırlanmaları gerektiğini vurguladı.

«Siz bizim 12. adamımızsınız»: Taraftarlara teşekkür

Forvet, Paris kulübü taraftarlarının deplasman mücadelesi boyunca gösterdiği güçlü desteğe özel bir parantez açtı:

Destek için teşekkürler: «Taraftarlarımıza ne mi söylemek isterim? Kesintisiz destekleri için onlara kocaman teşekkürlerimi sunuyorum»;

Söz: «Sizler gerçekten bizim 12. adamımızsınız ve bu sezon size birçok mutlu an yaşatmak için tüm gücümüzü ortaya koyacağız».

Ferran Torres'in PSG'deki bu mücadeleci ve sorumluluk sahibi başlangıcı, onun Paris hücum hattında önemli bir figür olacağını gösteriyor.