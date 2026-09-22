Futbolcunun üzerinden saha düzeltme aracı geçti (video)

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Futbolcunun üzerinden saha düzeltme aracı geçti (video)

İngiltere milli takımının eski futbolcusu Andros Townsend, Tayland ligindeki bir maç öncesinde beklenmedik bir olay yaşadı. Life'ın haberine göre olay şu şekilde gerçekleşti.

35 yaşındaki futbolcu, PT Prachuap formasıyla Pattani'ye karşı oynanan maçın devre arasında takım arkadaşlarıyla ısınma hareketleri yapıyordu. O esnada sahayı düzeltmek için kullanılan araç stadyuma girdi.

Topa doğru hareket edip geri çekilen Townsend, saha düzeltme aracının yoluna çıktı. Araç futbolcuya çarptı ve tekerleği, oyuncunun bacaklarının üzerinden beline kadar geçti. Sürücü aracı durdurarak futbolcunun aracın altından çıkarılmasına yardımcı oldu.

Olay sırasında Townsend'in sol bacağı kısa bir süre aracın altında kaldı. Ancak futbolcu ciddi bir yara almadı, sadece hafif sıyrıklar ve morluklarla olayı atlattı.

İşin ilginç yanı, Townsend olaydan sonra ısınma hareketlerine devam etti ve maçın 93. dakikasında yedek kulübesinden oyuna dahil oldu. PT Prachuap karşılaşmayı 3-0 kazandı.

Daha sonra olayı espriyle karşılayan futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bu durumun Stoke City deplasmanlarının aslında o kadar da kötü olmadığını gösterdiğini kinayeli bir dille ifade etti.

Andros TownsendPT PrachuapTayland LigiFutbolKaza
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Charos
«ZAMIN.UZ» editör

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