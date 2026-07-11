Thierry Henry Fransa milli takımı soyunma odasına sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi

·34·Spor
Thierry Henry Fransa milli takımı soyunma odasına sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi

Fransız futbol efsanesi Thierry Henry, Dünya Kupası çeyrek finalinde Fas karşısında alınan 2-0'lık net galibiyetin ardından "Les Bleus" soyunma odasına girerek oyuncuları tebrik etti. 1998 Dünya Kupası şampiyonu, takım kaptanı Kylian Mbappe ile samimi bir şekilde selamlaştı ve Didier Deschamps'ın öğrencilerinin sergilediği oyuna olan hayranlığını gizlemedi. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

Şu anda Amerikan televizyonlarında uzman yorumcu olarak görev yapan Henry, Boston'daki stadyumda oynanan maçın ardından takımın iç atmosferine dahil oldu. Ousmane Dembele, Malo Gusto ve Lucas Hernandez gibi yıldızlar tarafından sıcak bir şekilde karşılandı. Henry sadece tebrik etmekle kalmadı, aynı zamanda takımın taktiksel gelişimi üzerine profesyonel analizlerini de paylaştı.

Savunma ve topsuz alandaki üstünlük

Fransa milli takım tarihinin en golcü üçüncü oyuncusu, takımın topa sahip olma becerisini her zaman takdir etse de, bu kez farklı bir noktaya dikkat çekti. Henry'ye göre, takımın topu kaybettikten sonraki agresif presi ve rakibi kendi yarı sahasında "boğması", galibiyetin temel faktörü oluyor.

"Dürüst olmak gerekirse çocuklar, size ne diyeceğimi bilemiyorum. Topla olan beceriniz her zamanki gibi harika. Ancak beni en çok şaşırtan şey, takımın topu geri kazanma yeteneği. Rakibi kendi yarı sahasında tutmak, onlara nefes aldırmamak; işte gerçek ustalık budur," dedi Henry, takımın medya servisine verdiği röportajda.

Eski golcü ayrıca stadyumdaki atmosferi ve taraftarların desteğini de övgüyle karşıladı. Ona göre bu tutku, oyuncuların sahadaki performansına ekstra güç katıyor. Ancak Henry, takımı rehavete kapılmamaları konusunda uyararak asıl hedefin henüz önlerinde olduğunu hatırlattı.

Yarı final henüz yolun sonu değil

"Şu an sadece yarı finaldeyiz. Bu harika bir sonuç, beni yanlış anlamayın ama biz sonuna kadar gitmek istiyoruz. Hedef, kupayı Paris'e geri getirmek," diye ekledi efsanevi forvet. Bu sözlerin, kritik maçlar öncesinde oyuncuları daha da motive edeceği şüphesiz.

Ziyaret sırasında Henry, Paris-2024 Olimpiyatları'ndaki öğrencisi Manu Kone ile de sohbet etti ve Michael Olise ile forma değiştirdi. Andre-Pierre Gignac'ın eşlik ettiği bu ziyaret, Fransa milli takımının iç birliğini ve nesiller arasındaki güçlü bağı bir kez daha gözler önüne serdi. Ixbt.com'a göre, bu tür motivasyonel buluşmalar takımın moraline olumlu yansıyor.

ФранцияКилиан МбаппеТьерри АнриЖаҳон ЧемпионатиFutbol
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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